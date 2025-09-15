丸の内の芝生でリフレッシュ！企業様向けに提供している”身体の専門家”による本格的なストレッチを体験できるイベントを開催！

Well Body株式会社

Well Body株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：水野 純一）は、心地よい秋の風を感じながら心身ともにリフレッシュできる無料ストレッチイベント「芝生の上で“みんなでストレッチ@丸の内ストリートパーク”」を、丸の内ストリートパークにて開催いたします。

■イベントページ：https://www.marunouchi.com/pickup/event/7288/

■主 催：三菱地所株式会社

日々の仕事で凝り固まった体を、広々とした芝生の上でゆっくりと伸ばしてみませんか？

本イベントでは、当社の理学療法士が、どなたでも気軽にできる簡単なストレッチをご紹介します。

デスクワークで凝り固まった体をリフレッシュしたい方、福利厚生をご検討されているご担当者様、参加は無料で、特別な準備は必要ありません。お一人でも、同僚の方とご一緒でも、お気軽にお立ち寄りくださいませ。

※画像はイメージです。イベント詳細

■実施日時

9月16日（火）、9月18日（木）18：00～18：30

※雨天・荒天の場合の中止についてはMarunouchi Street Park側の判断に準じる

■実施会場

丸の内仲通り（丸の内パークビル前）

■実施内容

エリアの就業者や来街者に向けて、日常生活、デスクワークによる肩こり/腰痛解消や健康促進のためのストレッチを実践形式でレクチャーします。

※ヨガマットはご用意しております。

※動きやすければ普段着でOK！着替えは不要です。

■参加人数

各回上限20名目安（事前予約無し・先着順）

■講師

Well Body株式会社 門倉明保 / 大石今日子

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役社長：水野 純一

住所：東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナC1003

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

担当：尺長 孝紀

TEL：090-4129-4259

E-mail：kt@office-stretch.com