【京都嵐山発】紅葉と渡月橋を望む「嵐山秋花火 2025特別観覧エリア（VIP席）」　開催のお知らせ

【開催の背景】

嵐山花火は２０２０年に４４年ぶりに開催されました。当時はコロナ渦の苦しい時期であり「少しでも皆さんに顔をあげてほしい」「世界中の疫病退散を願う」という想いを込めてひっそりと花火を打ち上げたことが始まりでした。

打ち上げ花火を楽しむだけでなく嵐山の夜景を一望できる貸切展望台と、生演奏＆ビアガーデンも楽しんでいただける特別観覧エリアをご用意しました。

【イベントの詳細】

★Jazz ＆ pop 生演奏イベント 【主な出演者】

【特別観覧エリア】

嵐山の中腹に位置する法輪寺は長い歴史があります。約1300年前の和銅6年（713年）に元明天皇の勅願により行基菩薩が創建したのがはじまりです。清少納言の『枕草子』では、京都の代表的な寺院として挙げられ、本尊のご利益は『今昔物語』にも描かれています。幕末の禁門の変によりお堂の大半が焼失してしまいましたが、お堂や山門、多宝塔が再建され現在に至っています。

法輪寺舞台(見晴台)

嵐山の大堰川に架かる渡月橋は、法輪寺の道昌が川を修築した折に掛けたのが始まりとされ、江戸時代までは法輪寺橋と呼ばれていました。その渡月橋から嵐山を望むと、山の中腹に法輪寺の多宝塔が見えます。 ここからは、渡月橋をはじめ嵯峨野が一望でき、さらに東山の山々や京都市内を見渡すことができます。

【お問い合わせ】

嵐山秋花火2024特別観覧エリア実行委員会

０７５-６００-２８６５

arashiyama.aki.hanabi@gmail.com