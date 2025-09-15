【10月24日(金)19:00開催】秋の渋谷で“伝える力”を磨く！Nontitle出演ゆーまろ登壇｜プレゼンマスター講座＆交流会！！
KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、サバイバルサロンとのコラボで2025年10月24日(金)19:00～伝える力が劇的に変化するプレゼンマスター講座＆交流会を開催すると発表した。
【10月24日(金)19:00~】KOBUSHI BEER × サバイバルサロン特別企画｜Nontitle出演ゆーまろ登壇！プレゼンマスター講座＆交流会
https://peatix.com/event/4562612/view
プレゼンスキルを一気に学ぶ！「プレゼンマスター講座」
本イベントは、「AI時代を生き抜く力」をテーマに掲げるサバイバルサロンと、経営者・マーケターが集う渋谷の交流拠点KOBUSHI BEERの特別コラボで開催されます。東京五輪やプロ野球・BリーグのイベントMCとして活躍し、Netflix「Nontitle season4」出演で注目を集めたエンタメMC・ゆーまろ氏をゲストにお迎えします。当日は、ゆーまろ氏による特別講義「プレゼンマスター講座」を実施し、人を惹きつける表現力・場を盛り上げるアドリブ力・即興対応力が学べます。プレゼンに苦手意識のある方や、人前で話す力を磨きたい方に最適なプログラムです。実践的な学びとネットワークを同時に得られる一夜となります。この機会に是非ご参加ください。
※サバイバルサロンは若手のビジネスコミュニティのため、51歳以上の方はご参加いただけません。予めご了承ください。
スタッフもマッチングをお手伝いします！
人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER
コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。
イベント詳細
日時
2025年10月24日(金) 19:00～
会場
KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR
東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F
03-6679-3642
KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観
禁止事項
健全で安心できるコミュニティ運営のため、以下に該当する方の本イベントへの参加およびサロンへの入会はお断りしております。
・MLM（マルチレベルマーケティング）やネットワークビジネスの販売・勧誘
・M&A仲介の勧誘
・保険商品の販売
・投資用不動産の販売
・その他の投資系ビジネス（暗号資産、先物取引などを含む）
・類似する他コミュニティへの勧誘 ・寄付やスポンサー募集など金銭的支援の要請
・公序良俗に反するビジネスや活動
・会の進行、運営を妨げる行為
・他の参加者様の迷惑となる過度な営業や行為
参加費
参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(事前決済)10,000円
参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(当日決済)11,000円
https://peatix.com/event/4562612/view
注意事項
ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。
保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。
一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。
ゲストのご紹介
エンタメMC・ゆーまろ
【Nontitle season4出演】新進気鋭のエンタメMC・ゆーまろ
会場を熱狂させる圧倒的な熱量をマイクに乗せて響かせる！１番の特徴であるユニークなキャラクターは会場のオーディエンスのみならず、現場スタッフや選手たちにも知られている。日本薬科大学特別招聘講師の経験から、プロ・一般向けのMCレッスンも行う。高いアドリブ力と現場対応力が魅力のMC！
生年月日：1994/4/4 （30歳）
出身：愛媛県
趣味・特技：スポーツ観戦・英語・ディズニーに行くこと
KOBUSHI MARKETINGについて
渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。
KOBUSHI BEERのラインナップ
