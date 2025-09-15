動画の未来を変える挑戦―イクス株式会社と株式会社CLUTCHが共に創る新市場

イクス株式会社

インターネットマーケティングを手掛けるイクス株式会社（本社：東京都国分寺市、代表取締役社長：野田大智、以下EQS）は、東証プライム上場の株式会社SHIFT（以下 SHIFT）の100％子会社である株式会社CLUTCH（本社：東京都渋谷区、代表取締役：杉山康弘、以下CLUTCH）と、急成長を遂げる国内動画市場の課題解決に向けた業務提携をすることに合意しました。



【背景】

日本の動画市場は、2024年に約5,000億円、そして2027年には1兆円規模へと成長すると予測されています。また、世界的に急成長を遂げるECプラットフォーム「TikTok Shop」が日本市場に本格参入し、ショート動画活用の重要性が増す中、ブランド担当者からは以下のような課題が寄せられています。

・どんな動画が売上につながるのか分からない

・タレントキャスティングにかかるコストと時間の負担が大きい

・自社制作に限界を感じ、効率化の方法を探している



【提携の狙い】

5,000商品以上・月間100商材以上を支援してきたイクス株式会社と、SHIFTの100％子会社である株式会社CLUTCHが業務提携をし、急速に拡大する動画市場において、最先端のAIを活用した効率的かつ成果志向の新たな支援体制を提供し、業界全体に革新をもたらすことを目指します。



今回の提携により、両社は以下を実現します。

・動画戦略立案から制作・キャスティング・運用までを一気通貫で支援

・あらゆるプラットフォームに適合したAIを活用した動画コンテンツの制作支援

・企業の負担を大幅に軽減しつつ、成果に直結する動画活用を提供



【対象となる企業例】

本提携により、以下のような課題を抱える企業を強力にサポートします。

・TikTok Shopを始めたが、思うように成果が出ていない

・成果を出す動画の特徴や設計に悩んでいる

・自社での動画制作に限界を感じ、効率化のヒントを探している

・低コストでのコンテンツ量産・改善に取り組みたい

・自社イメージに合致したタレントキャスティングや費用面での課題がある

【今後の展望】

市場規模1兆円時代を見据え、両社の知見とリソースを結集し、企業に“動画の正解”を提示。効率的かつ成果志向の支援体制を提供することで、日本のマーケティングシーンに革新をもたらしてまいります。



【イクス株式会社 会社概要】

商号：イクス株式会社

代表者：代表取締役社長 野田 大智

所在地：東京都国分寺市本町2-12-2 三井大樹生命国分寺ビル

設立年月日：2004年6月

事業内容：メディア事業／インターネット広告仲介・コンサルティング事業／インキュベーション事業（新規事業開発）

資本金：148,000,000円（資本準備金49,000,000円を含む）

URL：https://eqs.jp/



【株式会社CLUTCH 会社概要】

商号：株式会社CLUTCH

代表者：代表取締役 杉山 康弘

所在地：東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル

設立年月日：2020年9月

事業内容：Webマーケティング事業／ソリューション事業

備考：SHIFT100％子会社

URL：https://www.clutch.ne.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

イクス株式会社

WEBマーケティング事業部／広報担当：岡辺・市野

E-mail：toiawase@eqs.jp



株式会社CLUTCH

広報担当

E-mail：info@clutch.ne.jp