AMI PARIS¤è¤ê ¿·ºî¥¹¥Ëー¥«ー¡ÖMIRAGE¡Ê¥ß¥éー¥¸¥å¡Ë¡×¤òËÜ³ÊÅ¸³«
¥Ñ¥ê¤Î³¹³Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÌ´ÁÛ¤È¸½¼Â¡£¤½¤Î¶³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Ami Paris¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ëー¥«ー¡ÖMirage¡Ê¥ß¥éー¥¸¥å¡Ë¡×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ÈÀè±ÔÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÅÔ²ñ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê°ìÂ¤Ç¤¹¡£
Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¡È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡É¤òÂÎ¸½¡£
·Ú¤ä¤«¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥É¥êー¥Þー¤¿¤Á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢
Ì´¤òÊú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î»Ñ¤ò¾Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ëー¥«ー¤È¤·¤Æ¤«¤¿¤Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î³¹¤òºÌ¤ë¿Í¡¹¤ÎÍ§¾ð¤äå«¡£¥¢¥È¥ê¥¨¤«¤é¥«¥Õ¥§¤Î¥Æ¥é¥¹¤Þ¤Ç¡¢ÅÔ»Ô¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦°ìÂ¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ami Paris¤¬¿®¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Í§¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤³¤½¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¡È¥Ûー¥à¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÆü¾ï¤Î·Ê¿§¤È²¹ÅÙ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÊª¸ì¤Ç±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖMirage¡×¤Ï¡¢³¹Ãæ¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¡¢Â¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à½À¤é¤«¤Ê¥¢¥Ã¥Ñー¤È¡¢Â¸ºß´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯Ä´¤Î¥é¥Ðー¥½ー¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ó¤Ë¤Ï¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤ÎAmi de Cœur¡Ê¥Ïー¥È¤ËA¡Ë¡¢¥Òー¥ë¥×¥ë¤Ë¤Ï¡ÖAMI¡×¤Î¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¤â³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¥°¥êー¥ó¤ä¥¢¥¤¥Ü¥êー¥Ùー¥¸¥å¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤«¤Ä°õ¾ÝÅª¤Ê¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ç¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¤âÅÐ¾ì¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«ー¥·¥åー¥º¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿·Ú²÷¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤È¡¢Ami ParisÆÈ¼«³«È¯¤µ¤ì¤¿¥âー¥ë¥É¥½ー¥ë¤¬¡¢¥âー¥É¤È¼ÂÍÑÀ¤òÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¶¦Â¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMirage¡×¥¹¥Ëー¥«ー¤Ï¡¢¹ñÆâÁ´Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥á¥Ã¥·¥å Mirage ¥íー¥È¥Ã¥× ¥¹¥Ëー¥«ー
\69,300 (ÀÇ¹þ)
¥Ö¥ëー ¥á¥Ã¥·¥å Mirage ¥íー¥È¥Ã¥× ¥¹¥Ëー¥«ー
\69,300 (ÀÇ¹þ)
¥Û¥ï¥¤¥È ¥¹¥àー¥¹¥ì¥¶ー Mirage ¥íー¥È¥Ã¥× ¥¹¥Ëー¥«ー
\77,000 (ÀÇ¹þ)
¥Û¥ï¥¤¥È ¥á¥Ã¥·¥å Mirage ¥íー¥È¥Ã¥× ¥¹¥Ëー¥«ー
\69,300 (ÀÇ¹þ)
¥°¥êー¥ó ¥á¥Ã¥·¥å Mirage ¥íー¥È¥Ã¥× ¥¹¥Ëー¥«ー
\69,300 (ÀÇ¹þ)
About Ami Paris
2011Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿Ami Paris(¥¢¥ß ¥Ñ¥ê¥¹)¤Ï¡¢ÁÏÀß°ÊÍè¥Ñ¥ê¤È¤¤¤¦³¹¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ÇÍ§Ã£¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÉAmi¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢ÁÏÀß¼Ô·ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥Þ¥Æ¥å¥Ã¥·¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ËÍ³Íè¤·¤¿¤â¤Î¡£¥á¥ó¥º¤È¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ø¸þ¤±¤¿Êñ³çÅª¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¥ïー¥É¥íー¥Ö¤òÄêµÁ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥Þ¥Æ¥å¥Ã¥·¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ç¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÆÃÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£