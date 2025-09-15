カフェ、ギャラリー、ヘアサロン、オフィスが併設された複合施設「PIX」が中目黒にオープン

株式会社コラム

株式会社コラムが手掛ける新複合施設 「PIX」 は、

ギャラリー、カフェ、ヘアサロン、オフィスを併設した、

異なる価値観と多様な個性が交差するクリエイティブスペース。

人と人との関わりから 想像の解像度を上げ、具体化していく場として、

都市に新しい価値をもたらします。

ギャラリースペース

カフェ：くつろぎと交流が生まれるサードプレイス

ギャラリー：ライフスタイルプロダクトから新進気鋭アーティストまで、多様な表現を発信

ヘアサロン：美と自己表現をアップデートする空間

オフィススペース：クリエイターの拠点として活用

カフェ バー ギャラリー ヘアサロン

「PIX 」は、

感性を刺激したい都市生活者、異分野コラボレーションに

関心のあるクリエイターに向けたオープンで多様性に満ちた場 です。

中目黒を拠点に、展示やイベント、コラボレーション企画を通じて、

地域に根ざしながらもグローバルな文化発信拠点 を目指します。

カフェテーブルエリアギャラリースペースバータイム

【施設情報】

名称：PIX TOKYO @pix.tokyo

所在地：東京都目黒区青葉台1-14-17 S.Y.T Bldg中目黒2F

オープン日：2025年9月23日(火曜)

営業時間：8:00 - 16:00（Cafe）／17:00 - 23:00（Bar）

※ギャラリーの展示は不定期開催となります。最新情報は公式SNSにてご確認ください。

電話番号：03-6809-0517

E-MAIL：info@pix-tokyo.com

定休日：不定休

運営会社：株式会社コラム

【会社情報】

株式会社コラム @columngallery

南品川にある「column gallery」を軸に、

スタジオレンタル、プロップレンタル、展示企画運営を展開。

「空間を共に使う」ことから新しいカルチャーを生み出す拠点づくりを推進。