カフェ、ギャラリー、ヘアサロン、オフィスが併設された複合施設「PIX」が中目黒にオープン
株式会社コラム
中目黒を拠点に、展示やイベント、コラボレーション企画を通じて、
カフェテーブルエリア
バータイム
株式会社コラム @columngallery
スタジオレンタル、プロップレンタル、展示企画運営を展開。
株式会社コラムが手掛ける新複合施設 「PIX」 は、
ギャラリー、カフェ、ヘアサロン、オフィスを併設した、
異なる価値観と多様な個性が交差するクリエイティブスペース。
人と人との関わりから 想像の解像度を上げ、具体化していく場として、
都市に新しい価値をもたらします。
カフェ：くつろぎと交流が生まれるサードプレイス
ギャラリー：ライフスタイルプロダクトから新進気鋭アーティストまで、多様な表現を発信
ヘアサロン：美と自己表現をアップデートする空間
オフィススペース：クリエイターの拠点として活用
「PIX 」は、
感性を刺激したい都市生活者、異分野コラボレーションに
関心のあるクリエイターに向けたオープンで多様性に満ちた場 です。
中目黒を拠点に、展示やイベント、コラボレーション企画を通じて、
地域に根ざしながらもグローバルな文化発信拠点 を目指します。
【施設情報】
名称：PIX TOKYO @pix.tokyo
所在地：東京都目黒区青葉台1-14-17 S.Y.T Bldg中目黒2F
オープン日：2025年9月23日(火曜)
営業時間：8:00 - 16:00（Cafe）／17:00 - 23:00（Bar）
※ギャラリーの展示は不定期開催となります。最新情報は公式SNSにてご確認ください。
電話番号：03-6809-0517
E-MAIL：info@pix-tokyo.com
定休日：不定休
運営会社：株式会社コラム
【会社情報】
南品川にある「column gallery」を軸に、
「空間を共に使う」ことから新しいカルチャーを生み出す拠点づくりを推進。