【aim/aimme東京原宿店】金土日限定　9月フェア開催！

有限会社三景スタジオ






aim/aimme東京原宿店にて9月金土日限定のフェアを開催いたします。



開催場所


〒１５０－０００１


東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ニューウェーブ原宿７F



開催日程


2025年


9月5日(金)、9月6日(土)、9月7日(日)


9月12日(金)


9月19日(金)、9月20日(土)、9月21日(日)


9月26日(金)、9月27日(土)、9月28日(日)




営業時間


平日　１１：００ ～ １９：３０ （ 最終受付 １７：００ ）


土日祝日１０：００ ～ １８：３０ （ 最終受付 １６：００ ）



【ブライダルフェア】



当日契約で全プラン金額10%OFF！


さらにハーフデイプラン、1Dayプラン、ロケーション&スタジオプランは\10,000OFF



アルバム付きプランのご契約orアルバム購入で選べる3大特典もご用意。







詳細を見る :
https://www.aimbridal.jp/campaign/





【ソロウェディング】


データ&アルバムプランは当日契約で10%OFF&同衣装1着撮影サービス！


aimのソロウェディングで今のあなたをお写真に残しませんか。




詳細を見る :
https://www.aimbridal.jp/topics/48736.html





【成人・卒業】


振袖&卒業袴のレンタル/撮影プランを当日のご契約で10%OFF！


レンタルプランはさらに\10,000OFF！


アルバムのご購入で選べる特典もご用意しております。




詳細を見る :
https://www.aimseijinsiki.jp/campaign/





creative photo studio aim/aimme東京原宿店


〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２　ニューウェーブ原宿 7F


TEL　03-3497-0303