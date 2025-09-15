【aim/aimme東京原宿店】金土日限定 9月フェア開催！
有限会社三景スタジオ
詳細を見る :
https://www.aimbridal.jp/campaign/
詳細を見る :
https://www.aimbridal.jp/topics/48736.html
詳細を見る :
https://www.aimseijinsiki.jp/campaign/
aim/aimme東京原宿店にて9月金土日限定のフェアを開催いたします。
開催場所
〒１５０－０００１
東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ニューウェーブ原宿７F
開催日程
2025年
9月5日(金)、9月6日(土)、9月7日(日)
9月12日(金)
9月19日(金)、9月20日(土)、9月21日(日)
9月26日(金)、9月27日(土)、9月28日(日)
営業時間
平日 １１：００ ～ １９：３０ （ 最終受付 １７：００ ）
土日祝日１０：００ ～ １８：３０ （ 最終受付 １６：００ ）
【ブライダルフェア】
当日契約で全プラン金額10%OFF！
さらにハーフデイプラン、1Dayプラン、ロケーション&スタジオプランは\10,000OFF
アルバム付きプランのご契約orアルバム購入で選べる3大特典もご用意。
詳細を見る :
https://www.aimbridal.jp/campaign/
【ソロウェディング】
データ&アルバムプランは当日契約で10%OFF&同衣装1着撮影サービス！
aimのソロウェディングで今のあなたをお写真に残しませんか。
詳細を見る :
https://www.aimbridal.jp/topics/48736.html
【成人・卒業】
振袖&卒業袴のレンタル/撮影プランを当日のご契約で10%OFF！
レンタルプランはさらに\10,000OFF！
アルバムのご購入で選べる特典もご用意しております。
詳細を見る :
https://www.aimseijinsiki.jp/campaign/
creative photo studio aim/aimme東京原宿店
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ ニューウェーブ原宿 7F
TEL 03-3497-0303