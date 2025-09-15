HBOドラマ『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』第77回エミー賞作品賞含むドラマ・シリーズ５部門を受賞！エミー賞はU-NEXTにて見逃し配信中＆9月19日（金）よりアーカイブ配信

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、第77回エミー賞を、日本時間9月15日（月）に国内独占ライブ配信いたしました。エミー賞の模様は9月22日（月）までU-NEXTにて同時通訳による見逃し配信中、また9月19日（金）より字幕版のアーカイブ配信を予定しています。



毎年米国で行われる、テレビ業界に功績を残した優れたテレビドラマ、番組を決めるアワードであるエミー賞。映画におけるアカデミー賞、演劇におけるトニー賞、音楽におけるグラミー賞に相当する米エンターテイメント界で最も権威ある文化賞のひとつと言われ、昨年の2024年度では、真田広之ら日本人俳優が多数出演する『SHOGUN 将軍』が作品賞・主演男優賞を含む複数の賞を受賞する快挙を達成し、日本国内でも注目されるアワードイベントとなりました。



第77回エミー賞授賞式は、日本時間9月15日（月）に米ロサンゼルスにて開催され、コメディアンのネイト・バルガッツィが司会を務めました。人気ドラマ『ER 緊急救命室』チームが再集結し、現代の医療現場を1話1時間ずつ描いていく新感覚の医療ドラマ『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』が作品賞、主演男優賞（ノア・ワイリー）、助演女優賞（キャサリン・ラ・ナサ）を含むドラマ・シリーズ5門を受賞しました。

主要賞受賞結果

【ドラマ・シリーズ部門】

■作品賞：『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』（HBO）

■主演女優賞：ブリット・ロウアー『セヴェランス』（AppleTV+）

■主演男優賞：ノア・ワイリー『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』（HBO）

■助演女優賞：キャサリン・ラ・ナサ『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』（HBO）

■助演男優賞：トラメル・ティルマン『セヴェランス』（AppleTV+）

■監督賞：アダム・ランドール『窓際のスパイ』（AppleTV+）

■脚本賞：ダン・ギルロイ『キャシアン・アンドー』（Disney+）

【コメディ・シリーズ部門】

■作品賞：『ザ・スタジオ』（AppleTV+）

■主演女優賞：ジーン・スマート『Hacks（原題）』（HBO）

■主演男優賞：セス・ローゲン『ザ・スタジオ』（AppleTV+）

■助演女優賞：ハンナ・アインバインダー『Hacks（原題）』（HBO）

■助演男優賞：ジェフ・ヒラー『サムバディ・サムウェア』（HBO）

■監督賞：セス・ローゲン、エヴァン・ゴールドバーグ『ザ・スタジオ』（AppleTV+）

■脚本賞：セス・ローゲン、エヴァン・ゴールドバーグ、ピーター・ハイクアレックス・グレゴリー、フリーダ・ペリッツ『ザ・スタジオ』（AppleTV+）

【リミテッド・シリーズ／テレビ映画部門】

■作品賞：『アドレセンス』（Netflix）

■主演女優賞：クリスティン・ミリオティ『THE PENGUINーザ・ペンギンー』（HBO）

■主演男優賞：スティーヴン・グレアム『アドレセンス』（Netflix）

■助演女優賞：エリン・ドハティー『アドレセンス』（Netflix）

■助演男優賞：オーウェン・クーパー『アドレセンス』（Netflix）

■監督賞：フィリップ・バランティーニ『アドレセンス』（Netflix）

■脚本賞：ジャック・ソーン、スティーヴン・グレアム『アドレセンス』（Netflix）

エミー賞の様子はU-NEXTにて見逃し配信中＆9月19日（金）より字幕付きでアーカイブ配信

各賞のプレゼンターには昨年度のドラマ・シリーズ部門で作品賞含む多数受賞を果たした『SHOGUN 将軍』の真田広之、アンナ・サワイをはじめ、『ホワイト・ロータス』シリーズよりジェニファー・クーリッジ、ウォルトン・ゴギンズ、パーカー・ポージー、シドニー・スウィーニー、『ユーフォリア／EUPHORIA』のハンター・シェイファー、『THE LAST OF US』『BEEF /ビーフ』のヤング・マジーノが登壇、レッドカーペットには今年3月に配信された『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル シーズン３』に出演し日本でも話題となったBLACKPINK・リサらが登場しました。

第77回エミー賞

■見逃し配信

9月22日（月） 23:59まで配信中

（2チャンネル：同時通訳あり／なし）

https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000009884

■アーカイブ配信（字幕版）

9月19日（金）18:00より配信開始予定

https://video.unext.jp/title/SID0230797

また、本年度エミー賞で主要部門に輝いたHBO作品はU-NEXTにて独占配信中です。

ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室

【視聴リンク】https://video.unext.jp/title/SID0164938

【出演】ノア・ワイリー、キャサリン・ラ・ナサほか

【STORY】ピッツバーグの病院の最前線で働く医師たちを通して、現在のアメリカの医療が直面している問題を浮き彫りにする。主人公のロビナヴィッチ医師は経営効率化を図る経営陣や病院内政治と戦いながら研修医を育て、次々に送られてくる患者に対応し奮闘する。

サムバディ・サムウェア シーズン３

【視聴リンク】https://video.unext.jp/title/SID0157938

【出演】ブリジット・エヴァレット、ジェフ・ヒラーほか

【STORY】仲間たちが新たな生活を始めていくなかで孤独感と不安に襲われるサム。ジョエルはブラッドと同居を始め、フレッドとスーザンは仲良く結婚生活を送っている。妹のトリシアは仕事とデートで忙しい。それでもサムは仲間たちに支えられ前を向いて生きていく。

THE PENGUIN-ザ・ペンギン-

【視聴リンク】https://video.unext.jp/title/SID0148753

【出演】コリン・ファレル、クリスティン・ミリオティほか

【STORY】リドラーがゴッサム・シティの防波堤を爆破してから1週間。爆破により洪水が発生し、さらにカーマイン・ファルコーネが殺害されたことでゴッサムの裏社会に"権力の真空"が生まれ、権力抗争が始まろうとしていた。

