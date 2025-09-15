新しい色無垢”黒無垢”が登場。スタイリッシュで美しく、渋さのある上質な漆黒で、洗練された印象になるお衣装のご提案。

有限会社三景スタジオこの度、aim東京原宿店にて撮影した新ビジュアルをご紹介。

パートナーとの大切な時間を記録に残していくため、ご家族に報告するため、たくさん準備して結婚式を挙げ、大切な人たちとのひと時を過ごすため。さまざまな理由で、結婚や入籍という、大きな節目を迎えたお二人がお写真を撮りに来てくださるブライダルフォトスタジオaim。

ー fashion ー

白無垢の「貴方色に染まります」というメッセージとは対照に

黒無垢は「貴方色に染まっていて、他の誰にも染まらない」という意味を持ちます。

スタイリッシュで美しく、渋さのある上質な漆黒。

柄は最小限に控えて。奥ゆかしくも洗練された印象に。

黒無垢を使用し、二つのビジュアルが登場いたしました。

上質かつ品があり、少しのモードさあがあるバランス。

ー flower ー

温かみのあるオレンジの花々は、華やかさの中に凛とした存在感を。

白を基調とした花々は、ナチュラルさの中に品のある印象に。

ー hair make ー

「品格を兼ね備えた洗練のヘアメイク」

自然な中に強さを感じさせるメイクアップで、

現代的なエレガンスを表現。

端子にまとめられたヘアスタイルと

透明感を引き出すナチュラルなメイク。

どちらも伝統的な和装の格式を尊重しながらも、現代的なエレガンスさを融合させ、花嫁の持つ凛とした美しさを際立たせています。

creative photo studio aim/aimme(エイム・エイミー) 東京原宿店・札幌店

記念写真を取り扱うフォトスタジオ。一般の方をプロモデル気分へといざなう、新感覚のシチュエーション提案とディティールにこだわったビジュアルセンス、ヘアメイク力、カウンセリング力を武器に常に最先端をいく。



creative photo studio aimme東京原宿店

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ ニューウェーブ原宿 7F

TEL 03-3497-0303



creative photo studio aimme札幌店

〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目32 8・3スクエア北ビル1F

TEL 011-788-3212