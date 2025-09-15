幸運を願う6種のパワーストーンブレスレット「Pomaikai Overall Luck Bracelet」、ハワイ発「マルラニハワイ」本店限定で新登場！
ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「Malulani Hawaii（マルラニハワイ）」ハワイ本店より、ハワイ限定のパワーストーンブレスレット「Pomaikai Overall Luck Bracelet（ポーマイカイ オーバーオール ラック ブレスレット）」シリーズを発売いたします。
ハワイ語で「幸運」を意味する“Pomaikai”を冠した本シリーズは、ハワイの自然やスピリチュアルなエネルギーにインスパイアされ、身に着ける方にポジティブな力を届ける特別なブレスレット。
魅力・活力・ポジティブ・財運・成功・出逢いをイメージしたそれぞれのテーマをタイトルに冠し、人生を豊かに彩る6つのテーマで展開いたします。
ハワイでしか手に入らない限定デザインは、旅の思い出や大切な方へのギフトにも最適。
自然とスピリチュアルが息づくハワイのエネルギーを纏い、毎日に幸運を呼び込むお守りにいかがでしょうか？
◆Pomaikai Overall Luck Bracelet（ポーマイカイ オーバーオール ラック ブレスレット）
https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made
天然石のエネルギーをダイレクトに受け取る、10mmストーンをベースに組み上げたブレスレットシリーズ。
「Malulani」と刻印の水晶は、調和をもたらすオーバル型で組み込んでいます。
- 販売価格：＄110＋税
- 素材：天然石、シリコンゴム、真鍮メッキチャーム（取り外し可）
- 取扱店舗：マルラニハワイ本店限定
◆Halawai（ハラワイ）～出逢い～
新たなご縁や大切な人との出会いを引き寄せる、愛と絆のお守り。
◇使用している石
アクアマリン 幸福・健康・富の象徴・幸せな結婚・浄化作用・夫婦愛を高める
ローズクォーツ 恋愛成就・魅力を引き出す・美肌・永遠の愛をもたらす
アメジスト 心を癒し直観力を高める・安眠・能力開花・邪気払い・愛の守護石
水晶 他の石をパワーアップ・浄化する・総合運を上げる
◆Hoʻonanea（ホオナネア）～魅力～
安らぎと美しさを引き出し、内面から輝く魅力をサポート。
◇ 使用している石
- ピンクオパール 希望・輝き・愛され力・柔軟性・出逢い・好転・才能を引き出す
- アラゴナイト 困難を乗り切る・心身を和ませる
- リバーストーン 過去のトラウマを癒す・ストレス、緊張を和らげる・自然体
- 水晶 他の石をパワーアップ・浄化する・総合運を上げる
◆ʻOlaoloa（オラオラ）～活力～
エネルギーと情熱を高め、前へ進む力を与えるブレスレット。
◇ 使用している石
- サンストーン やる気や行動力を高める・ポジティブ・リーダーシップ・ギャンブル運アップ・勝利
- カーネリアン 行動力・向上心・目標達成・実力発揮・豊かな人生・幸運
- マザーオブパール 願望実現・母性の象徴・結婚運・仕事の発展・魅力アップ
- 水晶 他の石をパワーアップ・浄化する・総合運を上げる
Maikai（マイカイ）～ポジティブ～
心を前向きに整え、明るい未来へ導くお守り。
◇ 使用している石
- アベンチュリン 周囲への愛・寛大・健康・金運・未来への希望
- アマゾナイト 決断力・夢の実現・表現力・コミュニケーション能力・人間関係を向上
- サーペンティン 危険から身を守る・穏やかな心・旅のお守り
- 水晶 他の石をパワーアップ・浄化する・総合運を上げる
◆Laki kālā（ラキ カーラ）～財運～
繁栄や豊かさを象徴し、金運アップを願う一本。
◇ 使用している石
- ルチルクォーツ 集中力・免疫力・金運・目的達成・輝く人生・良縁
- スモーキークォーツ 勝負運・精神疲労の回復・邪気払い・健康・不安や焦りからの開放
- タイガーアイ 洞察力・知覚力・金運・仕事運・新規開業
- 水晶 他の石をパワーアップ・浄化する・総合運を上げる
◆Holomua（ホロムア）～成功～
目標達成やキャリアの飛躍を後押しするサポート。
◇ 使用している石
- ラブラドライト 過去を癒す・才能開花・仕事運・直感・ソウルメイトの出逢い
- オニキス 厄除け・トラブルを防ぐ・理性を保つ・運動能力を高める
- ブルータイガーアイ 知力、判断力を増す・金運
- 水晶 他の石をパワーアップ・浄化する・総合運を上げる
＜無料オプション＞
ハワイの息吹を届けたい方への贈り物にも最適です。パーツ：シルバー925（ピンクゴールドメッキ）
ハワイ限定チャーム。引き輪で取外しが可能です。
◆取扱店舗
マルラニハワイ本店
https://malulani.info/column/hawaii-mainstore
1750 Kalakaua Ave., Suite 1111（センチュリーセンター11階）
ドンキホーテホノルル から徒歩3分
アラモアナショッピングセンターから 徒歩10分
ロイヤルハワイアンセンターから徒歩13分
■営業時間
11:00～18:00(完全予約制)
■ご予約／お問い合わせ
https://malulani.tv/hawaii-contact/
ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)
ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)
世界中の人々に愛される地上の楽園、力強い癒しの波動を有するハワイオアフ島に居を構える、マルラニハワイ本店。
本店限定でお届けするラインナップは、マルラニハワイのコンセプトである「天然石の本来のエネルギーを活かした、おしゃれなパワーストーンアクセサリー」を体現するアイテムを、多数取り揃えております。
大自然が生み出した地球の宝物、天然石の魅力満載のパワーストーンアクセサリーを、ぜひご堪能ください。
◆マルラニハワイ
https://malulani.info/
ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。
店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。
ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。
