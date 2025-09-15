幸運を願う6種のパワーストーンブレスレット「Pomaikai Overall Luck Bracelet」、ハワイ発「マルラニハワイ」本店限定で新登場！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「Malulani Hawaii（マルラニハワイ）」ハワイ本店より、ハワイ限定のパワーストーンブレスレット「Pomaikai Overall Luck Bracelet（ポーマイカイ オーバーオール ラック ブレスレット）」シリーズを発売いたします。

ハワイ語で「幸運」を意味する“Pomaikai”を冠した本シリーズは、ハワイの自然やスピリチュアルなエネルギーにインスパイアされ、身に着ける方にポジティブな力を届ける特別なブレスレット。

魅力・活力・ポジティブ・財運・成功・出逢いをイメージしたそれぞれのテーマをタイトルに冠し、人生を豊かに彩る6つのテーマで展開いたします。

ハワイでしか手に入らない限定デザインは、旅の思い出や大切な方へのギフトにも最適。

自然とスピリチュアルが息づくハワイのエネルギーを纏い、毎日に幸運を呼び込むお守りにいかがでしょうか？

◆Pomaikai Overall Luck Bracelet（ポーマイカイ オーバーオール ラック ブレスレット）

https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made

天然石のエネルギーをダイレクトに受け取る、10mmストーンをベースに組み上げたブレスレットシリーズ。

「Malulani」と刻印の水晶は、調和をもたらすオーバル型で組み込んでいます。

- 販売価格：＄110＋税- 素材：天然石、シリコンゴム、真鍮メッキチャーム（取り外し可）- 取扱店舗：マルラニハワイ本店限定

◆Halawai（ハラワイ）～出逢い～

新たなご縁や大切な人との出会いを引き寄せる、愛と絆のお守り。

◇使用している石

アクアマリン 幸福・健康・富の象徴・幸せな結婚・浄化作用・夫婦愛を高める

ローズクォーツ 恋愛成就・魅力を引き出す・美肌・永遠の愛をもたらす

アメジスト 心を癒し直観力を高める・安眠・能力開花・邪気払い・愛の守護石

水晶 他の石をパワーアップ・浄化する・総合運を上げる

◆Hoʻonanea（ホオナネア）～魅力～

安らぎと美しさを引き出し、内面から輝く魅力をサポート。

◇ 使用している石

- ピンクオパール 希望・輝き・愛され力・柔軟性・出逢い・好転・才能を引き出す- アラゴナイト 困難を乗り切る・心身を和ませる- リバーストーン 過去のトラウマを癒す・ストレス、緊張を和らげる・自然体- 水晶 他の石をパワーアップ・浄化する・総合運を上げる

◆ʻOlaoloa（オラオラ）～活力～

エネルギーと情熱を高め、前へ進む力を与えるブレスレット。

◇ 使用している石

- サンストーン やる気や行動力を高める・ポジティブ・リーダーシップ・ギャンブル運アップ・勝利- カーネリアン 行動力・向上心・目標達成・実力発揮・豊かな人生・幸運- マザーオブパール 願望実現・母性の象徴・結婚運・仕事の発展・魅力アップ- 水晶 他の石をパワーアップ・浄化する・総合運を上げる

Maikai（マイカイ）～ポジティブ～

心を前向きに整え、明るい未来へ導くお守り。

◇ 使用している石

- アベンチュリン 周囲への愛・寛大・健康・金運・未来への希望- アマゾナイト 決断力・夢の実現・表現力・コミュニケーション能力・人間関係を向上- サーペンティン 危険から身を守る・穏やかな心・旅のお守り- 水晶 他の石をパワーアップ・浄化する・総合運を上げる

◆Laki kālā（ラキ カーラ）～財運～

繁栄や豊かさを象徴し、金運アップを願う一本。

◇ 使用している石

- ルチルクォーツ 集中力・免疫力・金運・目的達成・輝く人生・良縁- スモーキークォーツ 勝負運・精神疲労の回復・邪気払い・健康・不安や焦りからの開放- タイガーアイ 洞察力・知覚力・金運・仕事運・新規開業- 水晶 他の石をパワーアップ・浄化する・総合運を上げる

◆Holomua（ホロムア）～成功～

目標達成やキャリアの飛躍を後押しするサポート。

◇ 使用している石

- ラブラドライト 過去を癒す・才能開花・仕事運・直感・ソウルメイトの出逢い- オニキス 厄除け・トラブルを防ぐ・理性を保つ・運動能力を高める- ブルータイガーアイ 知力、判断力を増す・金運- 水晶 他の石をパワーアップ・浄化する・総合運を上げる

＜無料オプション＞

◆取扱店舗

ハワイの息吹を届けたい方への贈り物にも最適です。パーツ：シルバー925（ピンクゴールドメッキ）ハワイ限定チャーム。引き輪で取外しが可能です。マルラニハワイ本店

https://malulani.info/column/hawaii-mainstore

1750 Kalakaua Ave., Suite 1111（センチュリーセンター11階）

ドンキホーテホノルル から徒歩3分

アラモアナショッピングセンターから 徒歩10分

ロイヤルハワイアンセンターから徒歩13分

■営業時間

11:00～18:00(完全予約制)

■ご予約／お問い合わせ

https://malulani.tv/hawaii-contact/

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)

世界中の人々に愛される地上の楽園、力強い癒しの波動を有するハワイオアフ島に居を構える、マルラニハワイ本店。

本店限定でお届けするラインナップは、マルラニハワイのコンセプトである「天然石の本来のエネルギーを活かした、おしゃれなパワーストーンアクセサリー」を体現するアイテムを、多数取り揃えております。

大自然が生み出した地球の宝物、天然石の魅力満載のパワーストーンアクセサリーを、ぜひご堪能ください。

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。