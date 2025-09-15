【NEW】aim札幌店より話題の新作グリーンドレスを使用したピュアな最新ウェディングフォトをリリース

有限会社三景スタジオ

この度、aim札幌店にて話題沸騰中のレース打掛を使用した新ビジュアルを撮影いたしました。新感覚のシチュエーション提案とディティールにこだわったビジュアルセンス、ヘアメイク力、カウンセリング力を武器に常に最先端をいくaim札幌店ならではの、新スタイリングです。

▼aim札幌店オフィシャルサイト https://www.aimbridal.jp/sapporo/

- 使用衣装とスタジオcoordinate : 新作グリーンドレス、新作グリーンダブルタキシードstudio：aim札幌店 White wall ivory carpetシンプルな白壁の背景にアイボリーのカーペットをひき、メロウな雰囲気を醸し出すライティングで洗練された印象に。お二人が選んだ印象的なお衣装を最大限際立たせるシンプルですっきりとしたシチュエーション。着用衣装はaim札幌店に9月末に入荷予定の今話題沸騰中の新作グリーンドレス。たっぷりのフリルスカートに、くすみのある甘すぎないグリーンカラーがトレンド感溢れる1着。- スタイリングたっぷりのフリルスカートが印象的なこちらのロマンティックドレスは、トレンドのリボンをあしらったオーバースカートが付属でついた2way仕様。また、付属のショールも取り外しが可能で、オフショル仕様にも、斜めに掛けてワンショル仕様にもアレンジできる3way。お好みに合わせてフェミニンにもスタイリッシュにも演出が可能です。今期トレンドのカラータイツとシルバーシューズを合わせウェディングドレスも自分らしさを表現したファッショナブルなコーディネートに。お婿様着用衣装も注目の1着。大人気のグリーンタキシードにダブルジャケットの新作が入荷しました。パンツもワイドなデザインでブライダルの固定概念に囚われないカジュアルでファッショナブルな1着。- ヘアメイクメイクはミルキーなピーチメイク。アクセントに空間に合わせたイエローを忍ばせて。ヘアはトップからふんわりボリュームをつけたウェーブヘアで、カジュアルかつピュアな印象に。髪飾りはあえてつけずカジュアルに。イヤリングやバングル、リングをつけてとことん私らしく。ファッションに振り切ったスタイリングに。- シチュエーション提案撮影の雰囲気もお二人の世界観を切り取る、飾りすぎないご撮影はいかがですか？ファッションでもなくブライダルでもない、ちょっとカップルフォトっぽい初々しさの残るカジュアルピュアな雰囲気で。固定概念に囚われず、肩の力を抜いた私達らしい一枚を。

creative photo studio aimme(エイミー) 東京原宿店・札幌店

記念写真を取り扱うフォトスタジオ。一般の方をプロモデル気分へといざなう、新感覚のシチュエーション提案とディティールにこだわったビジュアルセンス、ヘアメイク力、カウンセリング力を武器に常に最先端をいく。

creative photo studio aimme東京原宿店

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目32－12 ニューウェーブ原宿 7F TEL 03-5843-0199

creative photo studio aimme札幌店

〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目32 8・3スクエア北ビル1F TEL 011-788-3212