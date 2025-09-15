【10月1日（水）開催 】「スナックてらす第二弾」授業のカタチ、もっと自由に！～先生たちのベスト授業公開トーク～
先生には――日々の授業をアップデートするヒントを
生徒には――授業の裏側をのぞき、未来の学びを考えるきっかけを
保護者の方には――学校の“リアル”を知るきっかけを
学校の授業といえば、多くの人が思い浮かべるのは「一斉授業」。
でも、本当にそれだけが“授業”なのでしょうか？
少人数での学び、教科をつなぐ授業、探究的なプロジェクト、ICTを活かした挑戦…。
授業の形はもっと自由で、まだまだ広がる可能性を秘めています。
今回のオンラインイベントでは、そんな「授業のカタチ」をテーマに、2つの企画をお届けします。
「マイベスト授業～運営メンバー編～」
「一斉授業以外に、どんな授業形態がある？」
登壇するのは、現役教員で、運営メンバーの１人である、国語科を担当している あお先生 と、英語科のゆーすけ先生。
それぞれの教室で実際に行われた授業や、先生自身が「これがベスト！」と思う授業体験を紹介しながら、未来の学びについて語り合います。
「授業ってこんなに面白いんだ！」
「先生だって試行錯誤しながら挑戦しているんだ！」
そんな発見や気づきがきっと生まれるはずです。
先生のみなさんにとっては、明日の授業づくりのヒントに。
生徒のみなさんにとっては、学校がちょっと違って見える時間に。
保護者のみなさんにとっては、学校の“リアル”を知る時間に。
一緒に、「新しい学びのカタチ」を探してみませんか？
こんな方におすすめ
・中学校の授業に関心ある方
・中学校を支える、変えていく「仲間」と出会いたい方
・他者の見方・考え方を大切にできる方
・「もやもや」したものを抱えている方
・もっと楽しくなるようなことを考えたい方
・学校の先生、教育関係者、教師を志す学生など
★先生以外のお仕事をされている方も歓迎します★
【日時】2025年10月1日（木）20:00-21:30
【プログラム】
19:50 受付
20:00 オープニング
20:05 自己紹介＆共有タイム
20:20マイベスト授業
・国語科 あお編
・英語科 ゆーすけ編
20:50 「一斉授業以外に、どんな授業形態がある？」を語り合う
＊メンバーを入れ替えながら存分に！
21:25クロージング
21:30 終了（＊アフタートークあり）
★21:30に終了後、参加者同士の「アフタートーク」も時間が許す限り対話を続けます！
★参加者同士の関わり（チャットやブレイクアウトセッション）を主に行いますので、楽しい「つながり」の場とするためにも「カメラON」でのご参加をお願いしています。でも、どーしてもという方もいらっしゃいますので、耳だけ参加、顔出しＮＧでもＯＫです！
【申込み】
https://peatix.com/event/4558247
チケット購入後【イベントに参加】を押していただくと、当日の視聴案内があります。
当日は10分前からお入りいただけます。
【定員】
30名（先着順）
※他サイトとの合計人数が定員に達したら募集を締め切ります。
◆主催
中学校てらす
公式HP：https://www.nijin.co.jp/middleschoolterrace
全国の中学校をHAPPYに
私たちには同じような想いを持った仲間がいます。今、全国の想いを持った教育者が繋がり、学び合い、議論し、行動するためにこのサロンはあなたの力になります。全ての生徒と教師が『幸せな中学校の在り方』についてALL JAPANで探究すし、全国の中学校をHAPPYにすることが本サロンの目的です。
◆運営法人
「教育から国を照らす」ことを目指し、仕組みから教育を創り変え、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・先生のキャリア・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する11の事業を展開。3期目の売上高予測は1億円を超える。
会社名：株式会社NIJIN
所在地：東京都江東区常盤2-5-5
設立 ：2022年4月1日
代表者：星野達郎
事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）
URL ：https://www.nijin.co.jp/