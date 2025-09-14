「SWIMMER」のPOP UP SHOPを明屋書店 掛川西郷店にて開催！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている大人気雑貨ブランド「SWIMMER」のPOP UP SHOPを、明屋書店 掛川西郷店で開催！期間は2025年9月15日(月・祝)～2025年11月15日(土)までです。”かわいいがぎゅっ！”とつまったPOP UP SHOPにぜひお越しください♪

【開催概要】

イベント名称：「SWIMMER POP UP SHOP at 明屋書店 掛川西郷店」

開催期間：2025年9月15日(月・祝)～2025年11月15日(土)

開催場所：明屋書店 掛川西郷店

（住所：〒436-0342 静岡県掛川市上西郷508-1）

店舗ホームページ： https://www.haruya.co.jp/shop/shopdetail?id=110

【SWIMMERについて】

「SWIMMER」（スイマー）は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランドです。

動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博しました。2018年の展開終了後、新運営会社の【株式会社パティズ】にて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

社名： アイピーフォー株式会社

本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋

代表取締役： 小濱 剛

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

設立： 2002年05月

電話番号： 03-5951-1940

HP： https://www.ip4.co.jp/

問合先：rights@ip4.co.jp



(C)patty's co.,ltd.All rights reserved.