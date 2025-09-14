9月限定！「誕生石ノベルティチャームプレゼントキャンペーン」、ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」大阪ルクアイーレ店にて開催！

H1GLOBAL株式会社


ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」大阪ルクアイーレ店では、9月にお誕生日を迎えられる方で税込11,000円以上ご購入いただいたお客様へ、誕生石を使用した特別なノベルティチャームのプレゼントキャンペーンを実施いたします。




9月の誕生石であるラピスラズリは、深く鮮やかな青色が魅力の、知恵と真実をもたらすとされるストーンです。


「強運」や「成功」を象徴するといわれ、持つ人に覚醒を促し、冷静な判断力や洞察力を高めてくれるとされています。


人生をより良い方向へ導いてくれるラピスラズリは、日常を力強く支えてくれるお守りとしてもおすすめの存在です。




自分の誕生石を身につけることで、運気を高め、ポジティブなエネルギーを引き寄せるといわれています。


この機会に、誕生石を使用したチャームを手に入れてみませんか？


数量限定のため、なくなり次第終了となります。ぜひお早めにご来店ください。


◆9月誕生石ノベルティチャームプレゼントキャンペーン


- 実施店舗：マルラニハワイ ルクアイーレ店
- 期間：９月３０日まで
- 対象条件：9月にお誕生日を迎えられる方で、税込11,000円以上お買い上げの方
- 特典：9月の誕生石、ラピスラズリを使用したノベルティチャームをプレゼント


※ご来店の際は、生年月日が確認できる身分証明書（健康保険証・運転免許証など）をご持参ください。


※なくなり次第終了となります。


◆取扱店舗

マルラニハワイ 大阪ルクアイーレ店


- 住所：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-1-3　ルクアイーレ４階 イセタン アクセサリーズ
- Tel：06-6625-8688
- 営業時間：10:30～20:30





◆ハワイ本店のご案内




オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。




頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。




ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。



ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)


ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)



◆マルラニハワイ


https://malulani.info/




ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。


店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。




ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。




◆本件に関するお問合せ
広報：庄子
TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv



◆会社概要


社名：H1GLOBAL株式会社


創業：2005 年4 月


代表者：代表取締役 輝咲 翔


本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901


TEL：03-6419-7755


事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。