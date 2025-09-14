9月限定！「誕生石ノベルティチャームプレゼントキャンペーン」、ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」大阪ルクアイーレ店にて開催！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」大阪ルクアイーレ店では、9月にお誕生日を迎えられる方で税込11,000円以上ご購入いただいたお客様へ、誕生石を使用した特別なノベルティチャームのプレゼントキャンペーンを実施いたします。

9月の誕生石であるラピスラズリは、深く鮮やかな青色が魅力の、知恵と真実をもたらすとされるストーンです。

「強運」や「成功」を象徴するといわれ、持つ人に覚醒を促し、冷静な判断力や洞察力を高めてくれるとされています。

人生をより良い方向へ導いてくれるラピスラズリは、日常を力強く支えてくれるお守りとしてもおすすめの存在です。

自分の誕生石を身につけることで、運気を高め、ポジティブなエネルギーを引き寄せるといわれています。

この機会に、誕生石を使用したチャームを手に入れてみませんか？

数量限定のため、なくなり次第終了となります。ぜひお早めにご来店ください。

◆9月誕生石ノベルティチャームプレゼントキャンペーン

- 実施店舗：マルラニハワイ ルクアイーレ店- 期間：９月３０日まで- 対象条件：9月にお誕生日を迎えられる方で、税込11,000円以上お買い上げの方- 特典：9月の誕生石、ラピスラズリを使用したノベルティチャームをプレゼント

※ご来店の際は、生年月日が確認できる身分証明書（健康保険証・運転免許証など）をご持参ください。

※なくなり次第終了となります。

◆取扱店舗

マルラニハワイ 大阪ルクアイーレ店

- 住所：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ４階 イセタン アクセサリーズ- Tel：06-6625-8688- 営業時間：10:30～20:30

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆おすすめ記事

▶大阪ルクアイーレ店 ホームページ

https://malulani.info/column/lucua

▶【大阪梅田】運気UP！願いを叶えるパワースポット巡り＆マルラニハワイでさらに幸運を掴む！

https://malulani.info/column/store-notice/lucua/34441.html

▶【最新版】願いを叶える(ハート)大阪のパワスポ巡り！おすすめパワーストーンショップ5選【初心者さん必見】

https://malulani.info/column/store-notice/lucua/37161.html

▶ハワイアンダイヤモンドと呼ばれる天然石ペリドット：８月の誕生石の魅力とパワーストーンの効果

https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/33108.html



◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

https://malulani.info/column/aiueo

▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。