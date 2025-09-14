yutori、『HTH』と「FILA(フィラ)」のコラボアイテムを9/26（金）より販売開始

株式会社yutori

複数のストリートブランドを展開する株式会社yutori（本社 : 東京都世田谷区 / 代表取締役社長 : 片石 貴展 / 東証グロース市場：証券コード5892）が展開するブランドの中でもZ世代から絶大な人気を誇るブランド『HTH（エイチティーエイチ）』は、9/26(金)より、ヨーロッパ生まれのスポーツブランド「FILA(フィラ)」とのコラボレーションを発表、販売開始することをお知らせいたします。





9月26日(金)よりYZ STORE HTHで販売開始、また9月27日(土)よりHTH店舗（原宿店、大阪店、名古屋店、横浜店、金沢店、新宿店）にて販売開始いたします。





「SPORTS × STREET × UNISEX」 FILAが持つスポーティーなエッセンスに、HTHならではのストリート感とポップな要素を融合させたコレクションです。オーバーサイズのユニセックスシルエットやモノトーンを基調としたカラーリングに、遊び心のあるロゴやディテールを組み合わせ、都会のライフスタイルに自然に溶け込む新しいスタイルを提案します。

【HTH×FILA Knit track JK】

COLOR：black, navy

SIZE：FREE

PRICE：\18,900(tax included)

肌触りの良い素材を採用し、快適な着心地を実現。FILAらしい配色ラインを取り入れることで、存在感のあるデザインに仕上げました。トップスとしてもライトアウターとしても活躍し、ダブルジップ仕様によりインナーを覗かせるスタイリングも可能です。背面には大きなナンバリングロゴを配置し、FILAらしいスポーティーなムードを表現しています。

【HTH×FILA knit track pants】

COLOR：black, navy

SIZE：FREE

PRICE：\13,900(tax included)

ジャケットと同素材を使用したセットアップ対応のニットパンツ。

ハイウエストの折り返しデザインがアクティブな印象を与え、動きやすさとスタイルアップを兼ね備えています。

シンプルながらも存在感のあるシルエットで、スポーツとストリートを融合したFILAらしいスタイリングを提案します。

【HTH×FILA sweatshirt】

COLOR：light blue, charcoal, gray

SIZE：FREE

PRICE：\15,990(tax included)

フロントにカーブラインをあしらい、シンプルながらもデザイン性を感じさせるスウェットトップス。

裏起毛仕様で暖かく、大きめのシルエットながらすっきりとした印象に仕上げています。袖は程よいボリュームを持たせ、ユニセックスで着用可能。胸元にはFILAとHTHの刺繍を施し、さりげないアクセントに。セットアップとしてはもちろん、単品使いでも幅広いアイテムと合わせやすい万能な一枚です。

3色展開で、グレーのみ縦ストライプを取り入れ、特別感のあるデザインに仕上げています。

【HTH×FILA sweatpants】

COLOR：light blue, charcoal, gray

SIZE：FREE

PRICE：\14,900(tax included)

トップスとリンクするカーブラインを取り入れた、デザイン性の高いスウェットパンツ。

HTHらしいカーブのステッチがポイントで、リラックス感がありながらもスタイルアップして見えるシルエットに仕上げています。裾にはドローコードを備え、身長やスタイリングに合わせてシルエットを自在にアレンジ可能。

【FILA × HTH sneakers】

SIZE：23cm, 24cm, 25cm, 26cm, 27cm, 28cm

PRICE：\17,900(tax included)

厚底でボリューム感のあるソールを採用し、FILAらしいインパクトのある存在感を放つスニーカー。

グレーとチャコールの同系色配色で、どんなシーンやスタイリングにも合わせやすい万能なデザインです。

メッシュとスエードを組み合わせたコンビ素材により立体感を演出。さらに、HTHのチャームは取り外し可能で、その日のテーマや雰囲気に合わせて印象を変えることができます。

<オンライン販売>

販売日 : 9月26日(金)21:00~ online store

販売場所 :

・YZ store HTH

URL: https://yz-store.com/collections/hth

<店舗販売>

■ HTH各店舗（原宿店、大阪店、名古屋店、横浜店、金沢店、新宿店、渋谷店、札幌店、福岡店）

販売開始日 : 9月27日(土)

※販売開始時間は各店舗の開店時間に準じます。

最新情報はHTH公式Instagramアカウントからもご確認いただけます。

https://www.instagram.com/hth_webstore_(https://www.instagram.com/hth_webstore_)

■ FILA

過去半世紀にわたり、スポーツを追求する非凡な才能を持つ人々、すなわち勇気を持ち、限界に挑戦しながらも力強さと優雅さを表現し、周りの期待を超える人々と、歴史的な瞬間を共にしてきました。

1911年のイタリアのビエラでの小さなニット素材工場から始まり、1973年にテニスコートに色をもたらしたフィラは常にその大胆さと息を飲むような魅力的なデザインを創造することに誇りを持ってきました。イノベーションの哲学、パフォーマンスと洗練性へのこだわりを持つフィラは、斬新でありながらも機能的なスタイルを提案し続けます。

Instagram :https://www.instagram.com/fila_japan_official/

■ HTH（hotter than hell）

カジュアルなアイテムをベースに海外ストリートをミックスさせたスタイル。 インパクトあるロゴを乗せたデザインやHTHらしいポップな配色、トレンドに合わせたセットアップなど、ユニセックスサイズでの商品展開で幅広く着用できるアイテムが支持されている。カップルや友達とのお揃いコーデの定番にも選ばれており、キーホルダーや靴下などの小物アイテムも人気。Z世代の若者を中心に注目を集めている。

Instagram：https://www.instagram.com/hth_webstore_

TikiTok：https://www.tiktok.com/@hth_ai

■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『genzai』『9090』『centimeter』『My Sugar Babe』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は279万人（2025年8月時点）を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で19店舗（2023年12月時点）を展開中。“TURN STRANGER TO STRONGER” と掲げ、アジア最大のストリートカンパニーへ成長することを目指します。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場（IPO）記録を更新。2024年3月より、新規事業としてコスメ・美容のプロデュース事業の展開を開始。Z世代をターゲットとした新しい商材のプロデュースを通して、アパレル領域以外でも事業拡大を目指します。

yutori web：https://yutori.tokyo/

YZ STORE：https://yz-store.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

yutori PR：pr@yutori.tokyo