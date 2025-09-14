埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、株式会社スマイルライナーと2025シーズンのブロンズパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、埼玉県指定の児童発達支援・放課後デイサービス「こぱんはうすさくら」を運営する株式会社スマイルライナー（埼玉県川越市、代表取締役 小笠原満）と2025シーズンのブロンズパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■株式会社スマイルライナー 様HP : https://copain-kawagoe.com/

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■株式会社スマイルライナー 代表取締役 小笠原 満 様コメント

「COEDO KAWAGOE F.Cの挑戦は、川越に住む人々に夢と勇気を与えるものです。私たち株式会社スマイルライナーもスポンサーとして共に挑戦し、地域の皆さまと力を合わせてクラブを盛り上げていきたいと考えております。

Jリーグへの道は決して容易ではありませんが、選手・スタッフ・ファン・地域企業が一丸となれば必ず実現できると信じています。共に未来を切り拓きましょう！」

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 橋本 恭輔 コメント

「このたび、株式会社スマイルライナー様とパートナー契約を締結させて頂きました。まず初めに、川越商工会議所様を通じてご興味をお持ちいただき、今回のご縁へとつながりましたことに、心より御礼申し上げます。

小笠原様のお子様に対する想いを聞き、サッカーをしている姿を見てもらいお子様に夢を与えられるような存在になりたいと改めて思いました。

このご縁を大切に、まずは2025シーズンでの関東1部リーグ昇格、そして2030年のJリーグ参入に向けて、全力で取り組んでまいります。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com