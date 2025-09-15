自由診療クリニック向け業務管理システム「medicalforce」、顧客を自動でセグメント化し、より高度にCRM運用できる「medicalforce メッセージ自動配信」機能をリリース

株式会社メディカルフォース

自由診療クリニック向け業務管理システム「medicalforce」を提供する株式会社メディカルフォース（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：畠中 翔一 以下、メディカルフォース）は、顧客を自動でセグメント化し、より高度にCRM運用できるマーケティング支援サービス「medicalforce メッセージ自動配信」をリリースしたことをお知らせいたします。

本サービスでは、LINEでの友だち追加時点からすべての患者様にアプローチできる仕組みを提供します。medicalforceで提供していた配信機能では、ユーザーにアプローチできるタイミングは最速でも「LINE予約後」でしたが、本サービスでは来院や予約に至っていない潜在患者層へのリーチが可能となり、新規来院の促進やリピート率向上につながります。

「medicalforce メッセージ自動配信」機能の概要とリリースの背景

美容医療クリニック業界では、広告による顧客獲得単価の高騰などにより、新規顧客を効率的に予約・来院へ繋げること、既存顧客のリピート促進の両立が大きな課題となっていました。

当社が提供するクリニック向けオールインワンSaaS「medicalforce」の配信機能では、予約や来院後にLINE連携を行った患者様のみがメッセージ配信の対象となっていましたが、「medicalforce メッセージ自動配信」では、LINEの友だち追加の段階から来院後まですべての患者様にアプローチできるようになりました。

これにより、予約に至っていない潜在患者様に対しても効果的にメッセージを届けることができます。

また、来院時の状況に応じた細やかなフォローアップメッセージも可能になり、新規来院の促進やリピート率の向上を実現します。

「medicalforce メッセージ自動配信」機能でできること

「medicalforce メッセージ自動配信」は、電子カルテに蓄積された予約状況、来院履歴、施術内容、患者情報（性別・年齢・誕生月など）をもとに顧客を自動でセグメント化し、より高度なCRM運用を可能にするサービスです。本サービスの大きな特長は、自動化されたシナリオ配信機能であり、患者様の行動や属性に応じてタグが自動的に付与され、その条件に合わせた最適なメッセージを配信できます。

たとえば、LINE友だち登録後に予約を入れていない患者様にはフォローアップメッセージを送信し、Instagram経由で来院した患者様には院長紹介や施術キャンペーンを案内するなど、柔軟かつ個別性の高いコミュニケーションを実現します。

また、既存患者様に対しては、施術後のアフターケア案内や次回予約のご案内を自動的に配信でき、適切なタイミングで継続的なアプローチを行うことが可能です。

さらに、一度設定すれば毎年自動的に送信される誕生日メッセージや、休眠患者へのリマインド配信なども自動化され、これまで毎月手作業で行っていた業務が大幅に効率化されます。配信内容も画像だけでなく、動画やカルーセル形式といったリッチなメッセージに対応し、患者様の関心をより効果的に深めます。加えて、配信結果はレポートとして可視化され、送信件数や予約件数、来院数、売上まで把握できるため、施策の効果検証と改善に役立ちます。

これにより、クリニックはマーケティング業務の負担を軽減しながら、初回来院率の向上とリピート率改善を同時に実現し、売上拡大と顧客満足度向上を力強くサポートいたします。

「medicalforce メッセージ自動配信」の主な機能

１：シナリオ配信

来院履歴、施術内容、予約状況、患者属性（性別・年齢など）をもとに、配信対象を自動で分類し、セグメントに合わせたシナリオのメッセージを配信。

２：新規患者へ来院を促進する自動配信

LINE友だち追加後に予約が入っていない患者を自動抽出。来院を促すメッセージやキャンペーン情報を最適なタイミングで配信し、初回来院率を向上。

３：既存患者へのセグメント配信

施術後のアフターケア案内や、推奨来院周期に基づく次回予約リマインドを自動送信。

誕生日クーポンやシーズンキャンペーンなど、ロイヤルティを高めるためのメッセージ配信も可能。

４：マーケティング業務の自動化と効率化

「medicalforce」の自動配信機能で必須であったリスト抽出や外部配信ツールへのインポート作業が不要。

シナリオ配信の効果測定機能もあり、改善サイクルを回しやすい設計。今後は、アンケート機能や患者様ごとにリッチメニューの出し分けができる機能をアップデート予定。

クリニック向けオールインワンSaaS「medicalforce」とは

「medicalforce」は、業務の効率化と予約の最大化、経営分析の最適化を目的に電子カルテ、LINE予約、予約管理、会計、在庫管理、経営分析機能など、自由診療クリニックにとって必要な機能を搭載した、クリニック向けオールインワンSaaSです。予約管理機能では、電話対応の工数を約3分の1に削減する（※1）などの業務効率化を実現するほか、LINE連携による予約の離脱率の低下や予約枠の最適化により、予約数の最大化を支援します。

規模や診療科目を問わず、全国600院以上のクリニックで導入されており、「電子カルテとしての導入院数」No.1（※2）を獲得しております。

