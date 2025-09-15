AI写真加工サービス「カグオク」「カグケシ」、賃貸住宅フェア2025東京に初出展
※出展イメージ（今年が初出展のため、実際のブースは一部変更となる可能性があります）
カグオク株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：増山大知）は、2025年9月17日（水）・18日（木）に東京ビッグサイト南1・2ホールで開催される「賃貸住宅フェア2025東京(https://zenchin-fair.com/2025/tokyo/visiter)」に初出展いたします。
当日は南1ホール入り口すぐ(ブース番号 A3-12)のブースで、12名の専門メンバーが、不動産事業者向けのAI空室写真加工サービス「カグオク(https://kaguoku.jp/)」「カグケシ(https://kaguoku.jp/kagukeshi)」の最新事例や導入効果をご紹介します。
本イベントは参加無料・事前登録制で、どなたでもご参加いただけます。
来場登録はこちら(無料) :
https://zenchin-fair.com/2025/tokyo/visiter
出展の背景
当社はミッションに「不動産と暮らしを、そっと近づける」を掲げ、物件写真を通じて不動産と暮らしを結ぶ価値を提供しています。
- カグオク(https://kaguoku.jp/)：空室写真にAIで家具を自然に配置し、暮らしのイメージを描き出すホームステージングサービス
- カグケシ(https://kaguoku.jp/kagukeshi)：居住中や残置物のある写真から家具・生活用品を高精度で削除し、空室状態を再現
導入企業は大手から地域密着型まで累計２００社を超え、営業効率化・成約率向上に貢献しています。今回の出展では、最新のビフォーアフター事例を通じて、その価値を直接ご覧いただけます。
来訪者特典
初出展を記念して配布するオリジナル大判マイバッグ
１. オリジナル大判マイバッグ（数量限定）
２. 導入事例つきパンフレット (配布)
３. 加工チケット1枚進呈(条件:オンライン商談ご参加＋サービス利用後)
カグオク × カグケシ が解決する課題
- 内覧前に理想のレイアウトを提示し、購買イメージを加速。
- 物件写真の質が向上し、ポータルサイトのクリック率・反響を増加。
- 撮影のために家具を撤去・保管するコストと時間を削減。
- 住み替え中でも室内を片付けずに広告掲載が可能。
開催概要
- イベント名：賃貸住宅フェア2025東京
- 会期：2025年9月17日（水）・18日（木）10:00～17:00
- 会場：東京ビッグサイト 南1・2ホール
- 当社ブース番号：A3-12（南1ホール入り口すぐ）
- 主催：全国賃貸住宅新聞社
- 入場料：無料（事前登録制）
- 公式サイト：https://zenchin-fair.com/2025/tokyo
代表コメント
カグオク株式会社 代表取締役 増山大知
「不動産写真は、物件の第一印象を決定づける重要な要素です。今回の展示会では、AIがどのように“売れる写真”をつくり出すのかをご覧いただきたいと考えています。初出展となる本フェアで、ブースにて皆さまとお会いできるのを心より楽しみにしています。」
会社概要
カグオク株式会社は、デジタルホームステージング「カグオク」（リリース1.5年で180社以上登録獲得）を主軸に、原状回復シミュレーション「カグケシ」など不動産業界に特化したシステムおよびアプリ開発、ITコンサルティングを提供しています。
会社名：カグオク株式会社
本社：東京都文京区後楽二丁目3-21 住友不動産飯田橋ビル2F
代表者：代表取締役社長 増山 大知
設立：2023年8月10日
URL：https://kaguoku.co.jp
事業内容：
・デジタルホームステージング「カグオク」
https://kaguoku.jp
・原状回復シミュレーション「カグケシ」
https://kaguoku.jp/kagukeshi
・ITコンサルやシステム開発のご相談はこちら
https://kaguoku.jp/contact