AI写真加工サービス「カグオク」「カグケシ」、賃貸住宅フェア2025東京に初出展

カグオク株式会社※出展イメージ（今年が初出展のため、実際のブースは一部変更となる可能性があります）

カグオク株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：増山大知）は、2025年9月17日（水）・18日（木）に東京ビッグサイト南1・2ホールで開催される「賃貸住宅フェア2025東京(https://zenchin-fair.com/2025/tokyo/visiter)」に初出展いたします。

当日は南1ホール入り口すぐ(ブース番号 A3-12)のブースで、12名の専門メンバーが、不動産事業者向けのAI空室写真加工サービス「カグオク(https://kaguoku.jp/)」「カグケシ(https://kaguoku.jp/kagukeshi)」の最新事例や導入効果をご紹介します。

本イベントは参加無料・事前登録制で、どなたでもご参加いただけます。

出展の背景

来場登録はこちら(無料) :https://zenchin-fair.com/2025/tokyo/visiter

当社はミッションに「不動産と暮らしを、そっと近づける」を掲げ、物件写真を通じて不動産と暮らしを結ぶ価値を提供しています。

- カグオク(https://kaguoku.jp/)：空室写真にAIで家具を自然に配置し、暮らしのイメージを描き出すホームステージングサービス- カグケシ(https://kaguoku.jp/kagukeshi)：居住中や残置物のある写真から家具・生活用品を高精度で削除し、空室状態を再現

導入企業は大手から地域密着型まで累計２００社を超え、営業効率化・成約率向上に貢献しています。今回の出展では、最新のビフォーアフター事例を通じて、その価値を直接ご覧いただけます。

来訪者特典

初出展を記念して配布するオリジナル大判マイバッグ

１. オリジナル大判マイバッグ（数量限定）

２. 導入事例つきパンフレット (配布)

３. 加工チケット1枚進呈(条件:オンライン商談ご参加＋サービス利用後)

カグオク × カグケシ が解決する課題

開催概要

- 内覧前に理想のレイアウトを提示し、購買イメージを加速。- 物件写真の質が向上し、ポータルサイトのクリック率・反響を増加。- 撮影のために家具を撤去・保管するコストと時間を削減。- 住み替え中でも室内を片付けずに広告掲載が可能。- イベント名：賃貸住宅フェア2025東京- 会期：2025年9月17日（水）・18日（木）10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト 南1・2ホール- 当社ブース番号：A3-12（南1ホール入り口すぐ）- 主催：全国賃貸住宅新聞社- 入場料：無料（事前登録制）- 公式サイト：https://zenchin-fair.com/2025/tokyo

代表コメント

カグオク株式会社 代表取締役 増山大知

「不動産写真は、物件の第一印象を決定づける重要な要素です。今回の展示会では、AIがどのように“売れる写真”をつくり出すのかをご覧いただきたいと考えています。初出展となる本フェアで、ブースにて皆さまとお会いできるのを心より楽しみにしています。」

会社概要

カグオク株式会社は、デジタルホームステージング「カグオク」（リリース1.5年で180社以上登録獲得）を主軸に、原状回復シミュレーション「カグケシ」など不動産業界に特化したシステムおよびアプリ開発、ITコンサルティングを提供しています。

会社名：カグオク株式会社

本社：東京都文京区後楽二丁目3-21 住友不動産飯田橋ビル2F

代表者：代表取締役社長 増山 大知

設立：2023年8月10日

URL：https://kaguoku.co.jp

事業内容：

・デジタルホームステージング「カグオク」

https://kaguoku.jp

・原状回復シミュレーション「カグケシ」

https://kaguoku.jp/kagukeshi

・ITコンサルやシステム開発のご相談はこちら

https://kaguoku.jp/contact