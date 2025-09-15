ReGACY Innovation Groupとパナソニック中国、第1回協業パートナー企業を選定

ReGACY Innovation Group株式会社

ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成瀬功一、以下「ReGACY」）は、松下家电（中国）有限公司（以下「パナソニック中国」）と共に実施する「パナソニック中国アクセラレータープログラム」において、第1回協業パートナー企業を選定しました。

本プログラムは「China for China, China for Global」の理念のもと、中国のスタートアップ企業などの外部パートナーと連携し、新規事業の共創を通じてオープンイノベーションの実現を目指すものです。

2025年6月16日から7月31日にかけて広く募集を行い、数十社の優れた企業から応募をいただきました。数回の面談と審査を経て、2社を協業パートナー企業として選定しました。2025年8月よりPoCを開始し、技術や事業の融合を通じて新たなソリューションの創出を進めてまいります。

協業パートナー紹介（アルファベット順）

深圳生境科技有限公司

・ 企業HP：https://www.s-engine.com.cn/home

・ 企業紹介：空間AI生成システムの開発を手がける企業。中国工程院の孟建民院士と李澤湘教授によって設立され、60名以上のチームを擁する。累計約1億元の資金調達を実施。独自のモーダル符号化技術に基づき、現実的な居住デジタル空間を生成し、ゲーム、ライブ配信、Eコマース、エンバディッドAIなどの分野に技術サービスや製品を提供している。

深圳羽迹科技有限公司

・ 企業HP：https://www.mypresenter.ai/

・ 企業紹介：2017年設立。3DグラフィックスイメージアルゴリズムとAIインタラクション技術を強みに持ち、2019年に3Dデジタルヒューマン作成エンジンを発表。2023年には大規模言語モデル駆動の対話システムを開発し、国家認定ハイテク企業に認定。自社開発の「MyPresenter.ai」は、世界初の大規模言語モデル駆動型3Dデジタルヒューマンプレゼンテーションプラットフォームとして、プレゼンテーションの新たな形を切り開いている。



レガシーとパナソニック中国は、本協業を通じて、中国発の先進技術を活用し、人々の生活を豊かにするソリューションの実現を目指します。多様なパートナーとの共創を通じ、より良い未来の構築に貢献してまいります。

パナソニックグループについて

パナソニックグループは、世界をリードする電子機器メーカーであり、住宅空間・非住宅空間・モビリティ領域・個人向け領域において、先進的な電子技術とシステムソリューションを提供しています。1918年の創業以来、グローバルに事業を展開し、「社会生活の改善と向上」および「世界文化の発展に貢献する」ことに注力してきました。私たちは社会課題に正面から向き合いながら価値を創造し、人々が物心両面で豊かで、幸福を実感できる「理想社会」の実現を目指します。

2019年4月、パナソニックグループは事業と地域統括機能を一体化した初の組織として中国北東・アジア社を設立し、本社を北京に置きました。中国北東・アジア社は「関護無界 身心如悦」をスローガンに、中国社会の課題解決に取り組んでいます。さらに環境事業にも積極的に取り組み、「緑智造 創未来」を環境スローガンとして掲げ、脱炭素社会の実現に貢献しています。

ReGACY Innovation Group株式会社について

2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。

■会社概要

社名 ：ReGACY Innovation Group株式会社（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.）

代表者：代表取締役 成瀬 功一

設立 ：2022年2月2日

所在地：東京都千代田区神田神保町1丁目24-1 CIRCLES神保町II 10階

ホームページ：https://regacy-innovation.com/



事業概要 ：

イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、CVC設立、新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・M&A、プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業