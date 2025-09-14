¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û´ßÏÂÅÄ¤À¤ó¤¸¤êº×¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¥·ー¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÆÃÊÌ´ÑÍ÷ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTryHard Japan¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡£TryHard Holdings Limited¡ÚNASDAQ¡Û¡§ THH¤Î»Ò²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö´ßÏÂÅÄ¤À¤ó¤¸¤êº×¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ´ÑÍ÷ÀÊ¡Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¥·ー¥È¡×¤ò¼çºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë°ÂÁ´¤«¤Ä²÷Å¬¤Ëº×¤ê¤ò´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.tryhardjapanevent.com/kishiwada-danjiri
▪️´ßÏÂÅÄ¤À¤ó¤¸¤êº×¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¥·ー¥È¤È¤Ï
320Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÁÅýÅª¤Êº×»ö¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤´ßÏÂÅÄ¤À¤ó¤¸¤êº×¡£¤À¤ó¤¸¤ê¤¬Àª¤¤¤è¤¯³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤ë¹ë²÷¤Ê¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤ï¤·¡×¤òÂçÇ÷ÎÏ¤Ç´ÑÍ÷¤Ç¤¤ë¡Ö¥«¥ó¥«¥ó¾ì¡×¤Ë¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃåÀÊ¤·¤Æº×¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¥·ー¥È¡Ê´ÑÍ÷ÀÊ¡Ë¤Ç¤¹¡£
▪️´ßÏÂÅÄ¤À¤ó¤¸¤êº×¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¥·ー¥È³µÍ×¡Ê½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§´ßÏÂÅÄ¤À¤ó¤¸¤êº× ¡Ö¥«¥ó¥«¥ó¾ì¡×
¡¡¡¡¡¡»³Â¦¡Ê¥³ー¥×´ßÏÂÅÄÅ¹Ãó¼Ö¾ì¡Ë
¡¡¡¡¡¡³¤Â¦¡Ê¥«¥ó¥«¥ó¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥âー¥ë)
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»ÔÂçËÌÄ®1-3
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒTryHard Japan
´ë²è¡§³ô¼°²ñ¼ÒMUSIC CIRCUS
³ô¼°²ñ¼ÒTryHard Japan
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶È¡¢²ñ¾ì»ÜÀß´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¶È¤òÉý¹¤¯Å¸³«¡£¼«¼ç¶½¹Ô¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¶¨¶È¤·¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ä¥Ê¥¤¥È¥«¥ë¥Á¥ãーÁÏ½Ð¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
