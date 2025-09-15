2025年9月21日（日）世界に誇れ！プロクラ万博2025 開催！！

株式会社KEC Miriz

株式会社KEC Miriz（本社：大阪府大阪市、取締役社長：冨樫 優太）は、2025年9月21日（日）、グランフロント大阪ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンターにて、小学生向けプログラミング教室「プロクラ」に通う生徒様を対象とした大規模イベント「世界に誇れ！プロクラ万博2025」を開催いたします。

特別講師には、タツナミシュウイチ氏を迎え、子どもたちがマインクラフトの世界の中で、未来の街に欲しいものを制作します。本イベントは、現在開催中の「大阪・関西万博」についての興味関心を喚起し、解決策を自分で考える思考力・自分の考えを相手に伝える表現力を身につけることをゴールとしています。

【イベント概要】

日時：2025年9月21日（日）

第1部 11:00～13:00／第2部 14:30～16:30

会場：グランフロント大阪 北館地下2F

ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

対象：プロクラに通う生徒様

定員：各回80名

▼前回イベントの様子（動画）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9Je10kc5Iuc ]

【取材のご案内】

本イベントはメディア関係者の取材を受け付けております。

取材をご希望の方は、2025年9月19日（金）までに下記までご連絡ください。

メール：info@programming-cloud.com

電話番号：0666242108

担当者：佐藤 琴音（さとう ことね）

【特別講師プロフィール：タツナミシュウイチ先生について】

タツナミ シュウイチ先生

マインクラフト教育の第一人者

東京大学大学院 客員研究員、常葉大学 客員教授、NASEF JAPAN 理事

Microsoft Innovative Educator FELLOW の称号を日本人7人目として米マイクロソフト社から授与。情熱大陸・マツコの知らない世界など数々の地上波番組にマイクラ教育の第一人者として出演し、マインクラフトの学習効果を広く発信。現在もマイクラをプラットフォームとした学習教材制作や活用を研究中。

■「プロクラ」について

プロクラオリジナルワールド

「プロクラ」は2020年に全国展開を開始した小学生向けプログラミング教室です。累計売上本数約３億本を記録し、世界で１番売れているゲーム「マインクラフト」の世界の中で、「メイクコード」というビジュアルプログラミングを使用してプログラミングを学びます。



「創造性と表現力を育む」を理念に、楽しみながら学ぶことの体現を目指した授業を展開しています。創業時の勢いをそのままに、現在も教室数は増加し続けており、学校法人様からのご要望にお応えした学校法人様向けの教材も開発・展開しています。

さらに、プログラミングを入り口に、子どもたちの興味・関心を様々なことに広げられるよう、SDGsなどの現在注目されているテーマとマインクラフト、プログラミングを組み合わせた独自イベントも開催しており、参加者の抽選が行われるほど人気を博しています。またイベント実施は全国の自治体様ともコラボしており、東京都世田谷区様、奈良県生駒市様とのコラボ実績もあります。ご依頼希望、ご興味のある自治体様は下記お問い合わせフォームからご連絡ください。

公式HP：https://www.programming-cloud.com/

企業様・学校様・自治体様お問い合わせフォーム：https://www.kec-miriz.com/contact/

※本製品はMinecraft 公式製品ではありません。Mojang Studios から承認されておらず、Mojang Studios とは関係ありません。

※NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG.



■KEC Miriz（ケーイーシーミライズ）について

オフィス風景

社名 株式会社KEC Miriz

所在地 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1-43 あべのハルカス33F

設立 2020年1月1日

代表者 取締役社長 冨樫優太

奈良県を中心に大阪や京都で学習塾などを運営するKECグループ（株式会社KEC Glows 旧：株式会社ケーイーシー、奈良県生駒市）が母体となり、教育にテクノロジーを活用する「EdTech（エドテック）」分野を手がける会社として2020年1月に設立。プログラミング教室「プロクラ」、オンライン英会話「CHATTY（チャッティー）」を展開するほか、全国の学習塾に向けたEdTech中心の教材開発・販売、教育産業の経営サポートを手がけています。

※未来の映画館をテーマにしたオフィスは2021年にグッドデザイン賞を受賞し、各種撮影にも使われています。

公式HP：https://www.kec-miriz.com/

