ASTROのユニットZOONIZINIのファンパーティーをビック（BIGC）がリアルタイムライブで全世界へお届け

エンターテックプラットフォームのビック（BIGC）は、グループASTROのメンバーMJとジンジンによるユニットZOONIZINIの初めてのファンパーティ「2025 ZOONIZINI FANPARTY [Roll The Dice] in Seoul」の生中継を実施いたします。

本ファンパーティは、ビックのライブストリーミングサービスでご視聴いただけます。ライブチケットをご購入の方には、各回ごとに異なるフォトカードをスペシャルグッズとしてご提供します。FULL PACKAGEチケットをご購入いただくと、PART 1とPART 2のフォトカードの両方をお受け取りいただけます。さらに、LIVE ONLYオプションをはじめとする多様なチケット構成により、ご観覧スタイルに合わせた幅広い選択肢をご用意しております。

「2025 ZOONIZINI FANPARTY [Roll The Dice] in Seoul」は、9月27日（土）ソウル・梨花女子大学 ECCサムソンホールにて、午後1時および午後5時30分の2回公演で開催されます。パフォーマンスやトーク、そしてファンとのリアルタイム交流が融合した本ステージは、2人のメンバーならではのユニットの魅力を間近でご体感いただける、特別なひとときとなる予定でございます。特に今回のファンパーティは、去る8月13日に発売されたミニアルバム「DICE」の活動と連動し、多彩なステージ構成と演出を加えることで、さらなる期待を集めております。

ライブストリーミングのチケットは、9月15日午後6時よりビック公式ホームページおよびアプリ（https://go.bigc.im/3K6AE38）にて販売を開始し、公演開始の1時間前までご予約いただけます。

ビック（BIGC）

ビックはグローバルファンダムのための次世代エンターテックプラットフォームとして、「ビックパス（BIGC PASS）」によるチケッティングをはじめ、ファンインタラクション、コマース、データ分析までを網羅した総合サービスを展開しております。従来の公演とファンサービスを統合した技術的な差別化を基盤に、ワールドツアー、フェスティバル、授賞式プロジェクトの主要パートナーとしての地位を確立しております。