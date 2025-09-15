「3,000人の熱狂を生んだ『コダワリビトFES』」を成功させたTONGS合同会社が、製造業向けブランディング・マーケティング支援サービス「コダワリビト0」を提供開始

TONGS合同会社

TONGS合同会社（所在地：東京都港区、代表：一丸 昂太）は、日本の製造業に特化したブランディング・マーケティング支援サービス「コダワリビト0」の提供を開始いたします。本サービスは、職人の魅力を再構築するブランド開発を推進し、AI時代だからこそ際立つ「かっこよさ」を拡大することで、顧客に最適な価値を提供することを目指します。

サービス開始の背景

日本の製造業は、高い技術力から生み出される高品質な製品や、そこに込められた「職人のこだわり」という世界に誇るべき魅力を持っています。しかし、マーケティングやブランディングの側面では、

■「何から始めればいいか分からない・・・」

■明確な戦略を持たずにSNSやWEBを運用した結果、上手くいかない

■社長や担当者一人がマーケティングを検討しているなどのリソース不足

■複数の代行会社に依頼することによる支出増

■頼める伝手がない

といった課題に多くの作り手が直面しています。

実際に、当社でもコダワリビトFESやアウトドア領域で職人支援を行なってきた中で、上記のようなご相談を数多くいただいておりました。

「コダワリビト0」は、これらの課題を解決し、製造業のブランド開発を戦略的に支援します。

「コダワリビト0」のサービス概要

本サービスは、製造業におけるブランディングやマーケティングを、戦略策定～運用・グロースまで一気通貫でご支援します。また、各領域のプロフェッショナルが伴走し、国内販売から海外展開までを見据えたサポートを提供します。

圧倒的な“体験”を創出する独自のノウハウ

ソリューションの特徴- 職人支援のノウハウを活かした戦略策定：アウトドア領域での職人支援のノウハウを活かし、単発の施策ではなく、全体像を捉えた効果的なブランディングを提案します。市場調査・競合調査を通じてペルソナを深く掘り下げ、貴社独自のマーケティング戦略を立案します。- 各領域のプロが伴走：Webサイト開発・運用、動画制作、SNS運用、プレスリリース作成・出稿など、各領域に精通したプロフェッショナルが貴社を支援します。- 越境支援：ブランドの可能性を最大限に引き出すため、海外展開も視野に入れたサポートを提供します。特に台湾市場においては、販売パートナーとして商品の選定からマーケティング、販売までを一貫してご支援します。

当社はこれまで、アウトドア業界に特化したガレージブランドの販促支援を、イベント制作・運営、イベントプロデュース、越境事業の3つの領域で実施してきました。

特に自社主催の「超体験型キャンプイベント『コダワリビトFES'』」では、出展ブランドのキャンプギアを「見て、触って、使って、感じる」という独自の体験を提供することで、3,000人規模の来場者を集客しました。このイベントは、単に商品を展示するだけでなく、全出展ブランドが体験型アクティビティを用意し、来場者が実際に試して購入できる機会を創出することで職人ブランドの販売促進に寄与しました。

当社はこのようなガレージブランド及び職人向け企画・販促支援経験を通じて、作り手の魅力や製品に込められた「こだわり」を深く理解し、その価値を最大限に引き出すノウハウを培ってきました。これを活かし、「体験から生まれる共感」を創出する仕組みを、製造業の皆さまへご提供いたします。

資料請求及びご支援に関するお問い合わせ

https://tongs-llc.studio.site/

会社概要

会社名：TONGS合同会社

所在地：東京都港区南青山2－2－15

代表者：一丸 昂太

事業内容：イベント制作・運営事業、イベントプロデュース事業、越境事業、製造業向けブランディング/マーケティング支援サービス「コダワリビト0」の提供

本件に関するお問い合わせ先

TONGS合同会社 広報担当

メールアドレス：tongs.co424@gmail.com