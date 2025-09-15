新フラッグシップモデル「DUSPON SSシリーズ」9月8日受注開始

写真拡大 (全5枚)

株式会社ナカノ

　金属製品の加工・製作・販売をおこなう株式会社ナカノ（本社：富山県黒部市、代表取締役社長：中野 隆志）が開発したゴミステーション「DUSPON SSシリーズ」が、2025年9月8日より受注開始となりました。


■機能を昇華させたダスポンの新シリーズ

　初代ダスポンの発売から30年。これまで培ってきた堅牢性と美しさを継承し、あらゆる機能を昇華させたフラッグシップモデル「SSシリーズ」が誕生しました。


　アパートや小規模マンションなどの管理者に徹底したヒアリングを実施し、従来のスライドダスポンをベースに改良を加え、初めてフラッグシップモデルとして位置付けた新シリーズが、SSシリーズです。


　9月17日（水）・18日（木）に東京ビッグサイトで開催される「賃貸住宅フェア2025」にて展示いたします。




■SSシリーズの特徴

●清掃しやすい底面フラット構造


●設置時の水平調整を本体内部から行なうことが可能


●扉カラーには、既存の他シリーズのカラーから数点を採用し、新色も追加


●扉の取手はステンレス製のものを採用し、美しい質感と優れた使用感を両立


●スライドダスポンの特徴である高さを出すことで、他社と比較して、省スペースでの設置でも容量を多く確保


●新採用の直線型スライドレールにすることで、より静かで滑らかな開閉を実現する「スムースタッチ」扉


●足元まで開くスライド扉で、高く持ち上げなくてもゴミ袋の投入が可能


●扉が閉まる直前で減速するソフトクローズ機構装備で指を挟むリスクを軽減


●組立完成品なので設置の手間が最小限



開口部が足元まで開くのでゴミの投入が楽々




【商品概要】


商品名：SS-1580 ／ SS-BZ-1580


　　　　SS-1880 ／ SS-BZ-1880


容量：約1350L


　　　約1700L


本体サイズ：W1500×D800×H1450～1520 mm（レベル）


　　　　　　W1800×D800×H1450～1520 mm（レベル）


希望小売価格：726,000円（税込）～


　　　　　　　767,800円（税込）～


カラー：本体［ステンレス ／ 黒ZAM(R)］×扉カラー［6色］




デジタルカタログ


　https://drive.google.com/file/d/1nmxUuzTvbhvpBF4ksisUug3W7_83fTkx/view


　　製品についてのお問い合わせ：076-474-1851







■DUSPONについて

　ダスポンは、1995年の誕生以来、地域の声や時代の変化に応えながら、さまざまな形状へと進化を遂げてきました。


　集合住宅・町内会向けの大型タイプから、個人宅向けの小型タイプまで、多様なニーズに対応。現場に寄り添い、利便性や耐久性に加え、景観に調和するデザイン性も追求しながら、暮らしに自然となじむ製品づくりを続けています。


　2018年には、横スライド式扉の「スライドダスポン」がグッドデザイン賞を受賞。機能性と審美性の両面で、従来のゴミステーションとは一線を画す高い評価をいただきました。


　誕生から30年。これからも変わりゆく暮らしに寄り添いながら、妥協のないものづくりを重ね、新たな価値を創造し続けてまいります。



【会社概要】


社名：株式会社ナカノ


代表：代表取締役社長　中野 隆志


本社所在地：〒938-0043　富山県黒部市犬山213-1


TEL：0765-52-1896（代）


設立：1990年7月


事業内容：多機能BOX DUSPON(R) ブランド運営（企画～製作・販売）、


　　　　　搬送関連製品設計～製造、浄水設備部品及び建材金物製造、医薬品装置製造等


資本金：3,000万円


従業員数：37人（2025年8月末現在）


URL：https://na-ka-no.co.jp