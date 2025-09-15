AI AVATAR”信長”があなたの努力を支えてくれるサポートアプリ【SOULRiZA】β版リリースのお知らせ

AI AVATAR PTE.LTD.

努力するあなたの“絶対的な応援団”を掲げる株式会社AIアバター（本社：東京都千代田区、代表取締役：加藤一郎）は、このたび、憧れのタレントがアプリ内で様々なキャラクターに扮して登場し、ユーザーの「努力の継続」や「目標達成」を応援するサービスを展開する新規事業「タレントAI AVATAR事業」を開始します。

この第1弾として2025年9月15日より、『SOULRiZA(ソウルライザ)』をリリースいたします。『SOULRiZA』では、GACKTさんが扮する「AI AVATAR"信長"」が登場。ユーザーの努力の継続を応援します。

■”伴走型AIパートナー”アプリの第一弾『SOULRiZA』提供開始

本サービスは、多くの人が挫折しがちな、持続的な運動、学習等、健康寿命維持を目的とした生活習慣形成を支援します。憧れのタレントがAIアバターとなってサポートする新時代の伴走型AIアプリです。第一弾の『SOULRiZA』は、「AI AVATAR”信長”」が登場。モチーフとなるタレントの特徴を反映させたAIアバターが、ユーザーのトレーニングを鼓舞します。

『SOULRiZA』では、ユーザーがアプリ内で自身の目標を入力すると、「AI AVATAR”信長”」がまるで専属コーチのように日々のトレーニングに寄り添います。ユーザーが迷ったときには道を指し示し、努力を始めたときにはその姿を見守り、くじけそうなときには時には厳しく、時には的確な言葉で鼓舞することで、努力が報われるという確信を与え、「目標達成」まで徹底的に伴走します。

■β版での提供機能と今後の展開

このたび提供を開始するβ版ではユーザーとアバターの絆を育むための基本機能を無料で提供します。主に、日常の様々な場面でユーザーを励ます「会話・通話機能」を提供し、信長の世界観を活かした限定動画コンテンツや、アラーム・プッシュ通知による習慣化サポート、SNSでの体験シェア機能などを通じて、ユーザーの挑戦の第一歩を力強く後押しします。

また、ユーザーとアバターとの親密度を「LV（レベル）」 として可視化し、「関係性の深化」と共に「体験が変化」する仕組みを導入しています。ベータ版ではLV1～2の基本的な交流から始まりますが、今後のアップデートによりLVが上がるにつれて、よりパーソナライズされた長編動画や感情豊かな応援体験が解放されます。

＜今後展開予定の機能＞

・Diet Together機能

・カロリー・体重ログ機能

・運動連携機能

・リマインダー機能

・目標管理機能

・会話／動画コンテンツのレベル 3～5（現在はレベル1～2）

・Imaging Together機能

・位置情報・時間データ活用機能

・感情認識・表現の高度化（声のトーン、表情変化、人間らしい反応）

これに加え、共にトレーニングに励む機能である「Muscle Training Together」、語学学習機能として「English Together」「Chinese Together」「Spanish Together」「Portuguese Together」も順次実装予定です。

■ダウンロードはこちら

iOS: App Store(https://apps.apple.com/us/app/soulriza/id6749605293)

Android: Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soulriza.app)

■”伴走型AIパートナー”について

誰しも、「今年こそは」と目標を立てては挫折してしまう「三日坊主」の経験があるのではないでしょうか。この課題の解決には、個人の強い意志だけでなく、共に歩む「伴走パートナー」の存在が不可欠であると考えます。

そこでAIアバターでは、これまで培ってきたAIアバター生成の高い技術と、憧れの存在が常に寄り添い応援してくれる「伴走体験」を掛け合わせ、新時代の”伴走型AIパートナー”を生み出しました。

まずは「三日坊主」の中でも、多くの人が経験したことがあるであろう「ダイエット」や「運動」の継続に焦点を当て、第一弾として『SOULRiZA』をリリースいたします。このアプリが”伴走型AIパートナー”という新たな形を象徴し、一人では乗り越えられない壁を越える力になると確信しております。

■『SOULRiZA』について

アプリ名 ：SOULRiZA

提供元 ：株式会社AIアバター

対応環境 ：iOS / Android（全世界対応）

主な機能 ：AIアバターによる動画コンテンツ、通知機能での習慣化サポート

価格形態 ：無料（利用が進むと一部課金あり）

■株式会社AIアバターについて

当社の存在意義は 「絶対的な応援団」 であることです。

いつもそばにいる応援団、続ける力を与える応援団、なりたい自分に導く応援団、挑戦の機会を広げる応援団。この哲学を基盤に、すべてのプロダクトを設計しています。

近年、生成AIが急速に社会へ浸透したように、今後パーソナライズされたAIアバターと対話することが日常となる未来が訪れようとしています。私たちは、この新しい時代の潮流を牽引すべく、あらゆるジャンルでの「継続」を支援するアプリを順次展開してまいります。

単なる技術のアップデートにとどまらず、常に社会の情勢や人々のニーズを捉え、自己実現に寄り添う”伴走型AIアバター”のスタンダード化を目指してまいります。

【会社概要】

会社名 ：株式会社AIアバター

代表者名 ：加藤一郎

URL ：https://jp.aiavatar.fun/

所在地 ：東京都千代田区丸の内1丁目11番1号

パシフィックセンチュリー丸の内20階

事業内容 ：AIを活用したコンシューマプロダクトの開発/運用/販売

