眼下に広がる壮大な紅葉の絶景を堪能！「定山渓 鶴雅リゾートスパ 森の謌」にて札幌国際スキー場「紅葉ゴンドラ」乗車引換券付き宿泊プランを販売開始

鶴雅ホールディングス株式会社

鶴雅リゾート株式会社（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号/代表取締役社長：大西雅之）は「定山渓 鶴雅リゾートスパ 森の謌」にて、北海道の本格的な紅葉シーズンを楽しんでいただける、札幌国際スキー場の「紅葉ゴンドラ」往復乗車引換券が付いた宿泊プランの販売を開始しました。森に抱かれた当館の温泉と美食で心ゆくまで癒される滞在と、約15分の空中散歩で眼下に広がる壮大な紅葉のパノラマを是非ご堪能ください。

紅葉ゴンドラ乗車引換券付き宿泊プラン :https://www4.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=YYXChrDBoA

・「秋の空中散歩」で北海道の錦秋を堪能！紅葉ゴンドラ乗車引換券付き宿泊プラン概要

「定山渓 鶴雅リゾートスパ 森の謌」では、札幌国際スキー場が運行する「紅葉ゴンドラ」の往復乗車引換券付いた、定山渓の紅葉狩りを楽しむ期間限定宿泊プランを販売しました。当館から車で約30分の札幌国際スキー場へは無料駐車場も完備しており、ストレスなくアクセスいただけます。

ゴンドラに乗車すると、約15分の空中散歩がスタート。徐々に高度を上げるにつれて、赤や黄色、オレンジ色に色づいた木々が織りなす錦秋の絨毯が眼下に広がります。山頂駅に降り立てば、目の前には息をのむような大パノラマが。澄み切った秋の空気の中、五感で北海道の雄大な自然を感じられる、まさに非日常の体験をご堪能ください。



＜プラン 概要＞

プラン名：【秋の空中散歩】定山渓で紅葉狩り！紅葉ゴンドラ乗車引換券付き

宿泊期間：2025年10月1日～10月18日宿泊分まで

内容：札幌国際スキー場「紅葉ゴンドラ」往復乗車引換券は、チェックイン時に当館フロンにてお渡しいたします。

※チェックイン前に乗車される場合は、当館フロントに一度お立ち寄りください



＜「紅葉ゴンドラ」運行情報＞

運行時間：9時30分～15時30分（上り乗車最終15時00分）

運行期間：2025年10月上旬～10月中旬

場所：札幌国際スキー場（当館から車で約30分、無料駐車場あり）

※運行期間および時間は、気象状況等により変更となる場合がございます

※会場までの送迎は行っておりません

・「定山渓 鶴雅リゾートスパ 森の謌」施設概要

森ラウンジ

「定山渓 鶴雅リゾートスパ 森の謌」は、支笏洞爺国立公園エリアにある札幌の奥座敷「定山渓温泉」の豊かな自然の中に佇むホテル。おとぎ話に出てくるような、遊び心溢れる癒しの空間で、非日常の寛ぎを提供しています。施設の象徴ともいえるラウンジは、天に向かって伸びる大木、草の大地のカーペット、降り注ぐ雨をイメージした水のカーテンで豊かな森を表現。焼きマシュマロやハープの生演奏も楽しむことができる空間です。館内随所に行きわたる開放的な空間で、心身ともに癒される旅のスタイルをご提供してまいります。

森ビュッフェ

露天風呂付コテージ

大浴場露天風呂

森バー

施設名：定山渓 鶴雅リゾートスパ 森の謌

所在地：北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目192番地

連絡先：011-598-2671

法人名：鶴雅リゾート株式会社

「森の謌」公式サイトはこちら :https://www.morino-uta.com/