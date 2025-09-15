【大丸梅田店】＼今食べたい！旬の味覚が大集合♪／『秋の食品祭』を開催します！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

食欲の秋が到来！大丸梅田店では秋の味覚がもりだくさん！

大丸梅田店の〈ごちそうパラダイス〉では9月17日(水)から30日(火)まで【秋の食品祭】を開催します。

ようやく秋を感じる季節になった今だからこそ食べたい、ほっくり甘～いマロンペーストを使用したスイーツや、ホクホクとしたさつま芋や南瓜が主役のお菓子やパン、秋の味覚を堪能できるお惣菜など、この季節だけのおいしさを味わえるスイーツ・グルメが勢ぞろいしております！

この時期ならではの多彩なラインナップ『秋の食品祭』をぜひチェックしてください♪

★秋スイーツと言えばモンブラン！＼モンブランフェスもします(ハート)／ B1西

●〈中島大祥堂〉

丹波栗を使った贅沢モンブラン

税込1,296円

ショコラオランジュの風味を重ねて、丹波栗の美味しさを最大限に引き出すマスカルポーネチーズとオレンジガナッシュの魔法！

●〈ヴィタメール〉ショコラ・モンブラン

税込864円

栗とショコラの贅沢な味わい。フランス産マロンペーストを使用したチョコマロンクリームを絞った秋限定のモンブラン。

●〈モロゾフ〉モンブランプリン

税込486円

人気のカスタードプリンに、利平栗を使ったマロンクリームをたっぷり絞りました。

●〈中島大祥堂〉かやぶき 税込918円 ◇丹波栗を贅沢に使用。モチーフは中島大祥堂丹波本店の茅葺き屋根●〈ヴィタメール〉モンブラン 税込702円 ◇クッキー生地にクリームと洋梨のソテー、渋皮栗入りのクリームを重ね、マロンクリームを絞った人気商品。※洋酒使用●〈ベビーモンシェール〉 恋するハリー 税込629円 ◇ロールの上にモンブランクリーム、渋皮栗、チョコパーツを飾って仕上げています。●〈ファクトリーシン〉 モンブラン 税込648円 マロンクリームの中に無糖のクリームを合わせたモンブラン。

★ほっくりホクホク！「芋・栗・南瓜」特集♪ B１西東

●〈京嵯峨野 竹路庵〉栗大福

税込432円

やわらかいお餅の中に、粒あんと国産の大きな栗が丸ごと一粒入った食べ応えのある大福です。

●〈善祥庵〉

生かさね 薩摩芋×塩キャラメル

税込486円

塩キャラメルのソースが隠れた薩摩芋入りのボリューム感たっぷりのバターサンド。

●〈米屋のおにぎり屋〉

栗と雑穀のおこわ

税込350円

ふんだんに入っている栗のやさしい甘味とホクホク食感、もちもち＆プチプチした食感のごはんが相性抜群です。

●〈ポール・ボキューズ〉

マロンとスイートポテトのデセールサラダ黒糖風味

(100g)税込432円

さつまいものサラダに栗やくるみをトッピングし、黒糖風味のソースをかけました。

★ベーカリー売場からも♪「芋・栗・南瓜」はパンとの相性も抜群です！ B2

●〈ルフラン〉

秋の三姉妹（いも×くり×かぼちゃ）

税込240円

もちもちとしたパンの中にはそれぞれ“いも、くり、かぼちゃ”のペースト入り。一度で３種類を味わえる季節限定のパンです。

●〈聖庵〉 かぼちゃフラン 税込378円 ◇サクサクとしたデニッシュ生地に、秋ならではのかぼちゃクリームを入れて焼き上げました。●〈ポール・ボキューズ・ベーカリー〉 カフェモンブラン 税込302円 ◇コーヒー風味の生地にマロンクリームと栗をトッピング。

★今だけ！秋だけのおいしさ♪秋の味覚「旬・限定メニュー」 B1東・B２

●〈神宗〉

松茸昆布

【限定数100】税込6,480円

鮮度にこだわった『生の松茸』と、北海道産の天然利尻昆布を丁寧に炊きあげた季節限定商品です。

●〈とんかつ まい泉〉

高知県産 秋みょうがの巻かつ

税込399円

旬の秋みょうがを味噌と一緒に豚肉で巻いたかつです。シャキシャキ食感と味噌のコクは、おかずにもおつまみにもぴったり。

●〈紀ノ国屋〉

国産かぼちゃのプリン

税込345円

国産かぼちゃペーストを使用した秋限定商品。かぼちゃのやさしい甘みとカラメルソースの苦みが絶妙な濃厚プリン。

●〈道頓堀今井〉 名残り鱧と秋野菜の天ぷら 税込1,296円 ◇鱧、さつまい芋、南瓜、まいたけ、茄子の天ぷら盛り合わせ。●〈米八〉 松茸おこわ御膳 税込1,369円 ◇秋の味覚・松茸を使用したおこわをお楽しみいただけるお弁当です。●〈魚味撰〉 さんま塩焼 税込648円 ◇お魚惣菜専門店ならでは！脂ののった旬のさんまをご提供●〈RF1〉 野菜たっぷり 新じゃがのポテトサラダ （100ｇ）税込345円 ◇北海道産大正メークインの新じゃがを使用。フレッシュ野菜をまろやかなポテトと一緒に味わうサラダです。●〈メルカートピッコロ〉 皮ごとりんごジャム （200ｇ）税込1,296円 ◇ALL国産。すり下ろしたりんごをそのまま食べているような、りんごの甘さと爽やかさを感じるジューシーなジャムです。●〈つるとんたん TOP CHEFS〉 秋野菜たっぷり旨辛カルビスープの おうどん 税込1,380円 ◇牛肉の旨味広がるコク深い特製カルビスープと秋野菜が相性抜群。唐辛子の辛味がクセになる旨辛の味わいです。