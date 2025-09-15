カリッと心地よい食感＆ポテトの旨み！ ベビースター製法でつくった新食感ポテトスナック菓子『ベビースターカリポテ』新発売

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー(本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志)は、カリッとした食感が楽しい新感覚ポテトスナック『ベビースターカリポテ（うましお味／チーズ味）』を、2025年9月15日（月）より全国にて発売します。

■カリッと軽快な食感が心地よい。ポテトの旨み広がる新感覚スナック

自社調査によると、スナック菓子を購入する際に重視するポイントを「1位：味(55%)」「2位：価格(54%)」「3位：食感(36%）」と回答しており、味や価格はもちろん、食感もこだわって「おやつ」を選んでいることが判明。そこで、子どもから大人までみんなが大好きなポテト素材を使った新しい食感のポテトスナック菓子の開発に挑戦。ベビースター製法を応用することで、これまでにないカリッとした心地よい食感とポテトの旨みが広がる新感覚ポテトスナック『ベビースターカリポテ』が完成しました。ポテトを練り込んだ生地をベビースター製法で仕上げ、ベビースターのような不揃いな形状とこだわりの配合により、カリッと心地よい食感を実現。噛むほどに心地よい食感とともにポテトの旨みが広がる新感覚のポテトスナック菓子になりました。

フレーバーは、ブラックペッパーとホワイトペッパーをほんのりきかせた「うましお味」と、隠し味にブラックペッパーをきかせた「チーズ味」の2種類。

気分にあわせて選べるフレーバーと、ワクワク楽しいカリッと食感の『ベビースターカリポテ』は家族みんなのおやつタイムにも、大人の晩酌タイムにもぴったりな新感覚のポテトスナックです。

※方法:インターネット調査 時期:2024年9月 サンプル:1,200名（10-60代 男女）

【商品概要】

商品名：ベビースターカリポテ（うましお味）

内容量：61g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

発売日： 2025年9月 15日（月）全国のコンビニエンスストア

2025年9月22日（月）全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

商品名：ベビースターカリポテ（チーズ味）

内容量：61g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

発売日： 2025年9月 15日（月）全国のコンビニエンスストア

2025年9月22日（月）全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。