ORICO オールフラッシュ SSDケース 8858RC3 8TB×5 15,639円で特別販売！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICOのオールフラッシュ SSDケース 8TB×5は、超高速データ転送、耐久性に優れ、大切なデータを安全に管理できます。RAID機能により、データの冗長性と速度が飛躍的に向上し、プロフェッショナルやデータ管理のニーズを満たす最適な選択肢です。

【キャンペーン情報】

商品URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1CPPVGT

クーポンコード：ORICO8858RC3

割引率：20%クーポン + 15%割引コード

終了日：2025-9-30 23:59JST

元の価格：22999円

割引後の価格：15639円

製品の特徴

【新世代オールフラッシュRAID ケース】

ORICO初の2.5インチオールフラッシュSSD ケースはUSB3.2 Gen2インターフェイスを搭載し、外付けPSSDに接続した場合、10Gbpsのデータ転送を実現します。SATA 2インターフェイスに接続した場合、3Gb/秒の速度に達することができます。ビデオ素材の高速読み書きとプロジェクトファイルの効率的な処理に強力なパワーを提供し、ビデオ編集の効率を大幅に向上させます。

【柔軟なRAIDモード管理】

2.5インチ SSD ケースは、RAID 0、1、3、5、10、JBOD、CLEARを含む7つのRAIDモードをサポートしており、ニーズに応じて柔軟に作業をレイアウトすることができます。これにより、ビデオ編集ユーザーは、貴重な映像やプロジェクトファイルをより確実に保護しながら、よりスムーズな編集体験を楽しむことができます。

【マルチインターフェイス拡張】

4つの拡張インターフェイスは、ノートパソコンのインターフェイスの不足を補うことができます。2つのUSB3.2 10Gbpsポートは、高速データ転送を提供し、瞬時にファイルのコピーを完了することができます。SD&TF3.0カードスロットは、様々なメモリカードから簡単にデータを読み取ることができます。ORICOオールフラッシュSSD ケースは、撮影現場での映像の即時バックアップに適しており、作業効率を向上させます。

【大容量ストレージ】

2.5インチ HDD ケースは7-9.5mm 2.5SSDと2.5HDDに対応し、SSD ケース1台で最大8TB、SSD ケース5台で最大40TBの大容量が可能です。また、デイジーチェーン機能にも対応しており、USB3.2インターフェイスを介して3台のデバイスを接続することで、120TBの大容量拡張を実現し、映像制作で求められる大容量のストレージを容易に満たすことができます。

【軽量、ポータブル、収納しやすい】

3.5インチ HDD ケースと比べ、2.5インチオールフラッシュSSD ケースは体積を50%以上削減します。オールソリッドステート構造で機械部品がなく、耐衝撃性に優れ、外に持ち運ぶ際に追加の衝撃保護が不要で、バックパックやカメラバッグに簡単に収納できます。

まとめ

