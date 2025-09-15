【そごう横浜店】「諸国銘菓・名産売場」リニューアルオープン

オープン日：２０２５年９月２０日（土）

場所：そごう横浜店地下２階=食品売場

株式会社そごう・西武※イメージ

和洋菓子を中心に日本全国の銘菓・老舗の味はもちろん、話題の店舗のお菓子が日替わりでそろう、

そごう横浜店地下２階の「諸国銘菓・名産売場」がリニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルで は、今まで取り扱いの無かった地域の銘菓や、冷蔵での取り扱い商品も加わり、全国４７都道府県すべての銘菓を取りそろえます。さらに日替わり・曜日替わりの限定品もバージョンアップし、人気のお弁当の取り扱いもはじめます。そごう横浜店の「諸国銘菓・名産売場」は、立ち寄るたびに新たな美味しさに出会える売場です。

【曜日限定販売菓子】

新規でスタートした地域の銘菓 (一例)

【徳島県】冨士屋

【徳島県】冨士屋／小男鹿(さおしか)

（１棹) １，１８８円 (毎週 土曜日販売)

※９月２０日(土)より販売開始

【福井県】 はや川

【福井県】 はや川／羽二重くるみ

(６個入) ８４１円 (毎週 木曜日販売)

※９月２５日(木)より販売開始

【奈良県】 まほろば大仏プリン本舗

／まほろば大仏プリン 小 (カスタード)

／まほろば大仏プリン 小 (カスタード)

(１個) ４４１円 冷蔵 (毎週 金曜日販売)

※９月２６日(金)より販売開始

【リニューアルオープン記念限定品】

９月２０日(土)～２３日(火・祝) 【京都府】京菓子司 満月 阿闍梨餅

【京都府】京菓子司 満月 ／阿闍梨餅

(１個) １４１円 [各日限定５００個]

９月２０日(土)・２２日(月) 【東京都】ヨハン

【東京都】ヨハン／チーズケーキ角型

(１本) ３，７１０円 [各日限定３０本]

※お一人さま１本限り

９月２０日（土）～ 【東京都】あめやえいたろう

【東京都】あめやえいたろう

／板あめ 羽一衣 ラズベリー×王林シードル

(５枚入、１点) ６４８円 [限定３０点]

※なくなり次第終了

【オープニング日替わり限定品】

９月２０日（土）

【大分県】ジャズとようかん／ジャズ羊羹 classic (1 棹) ２，６９２円 [限定８０棹]

【京都府】一乗寺中谷/絹ごし緑茶の生てぃらみす(1 箱 ） １，９８１円 [限定５０箱]

【神奈川】牛鍋処 荒井屋／上すき焼き弁当 (1 折） １，２９６円 [限定８０折]

※午前１１時からの販売

９月２１日(日)

【東京】御菓子司 亀十／どら焼（１.黒あん ２.白あん） (1 個）４３１円

[１.黒あん：４５０個 ２.白あん：２７０個限定]

※お一人さま各３個まで

※午前１１時からの販売(整理券)

御菓子司 亀十 整理券配布のご案内

※地下２階正面入口（時計下）にお並び下さい。

午前９時１５分から整理券を配布いたします。

※お一人さま１.２.各３個までとさせていただきます。

※整列状況により整理券配布時間が早まる場合が ございます。

なお、整理券つきましては当日午後４時まで有効とさせて

いただきます。

【福島県】三万石／エキソンパイ (５個入り、１袋） ９４５円 [限定１００袋]

【東京都】日本橋弁松総本店／並六 （白飯弁当) (1 折) １，４０４円 [限定７０折]

※正午からの販売

９月２２日(月)

【宮城県】菓匠三全／萩の月 (５個入、簡易箱） １，０３２円 [限定１５０箱]

【大阪府】五條堂／鴻池花火 （２個入り、１箱) １，２０１円 [限定８０箱]

【東京都】オーベルジーヌ/ロケ弁ビーフカレー (１折) １，６７４円 [限定７０折]

※正午からの販売

９月２３日（火・祝）

【大阪府】Masahiko Ozumi Paris／ZABUTON MO (９種１８個入、１缶) ３，８５１円 [限定９６缶] 【東京都】中里/揚最中 (3 個入、1 箱） ５５９円 [限定１００箱]

【東京都】津多屋／のり２段幕の内弁当 (１折） １，３５０円 [限定１００折]

※正午からの販売