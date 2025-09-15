【敬老の日】シニア向け求人サイト「キャリア65」、敬老の日に合わせて“人気記事ランキング”を発表

合同会社福祉人事

2025年9月15日の「敬老の日」にあわせ、合同会社福祉人事（所在地：東京都港区）が運営するシニア向け求人サイト「キャリア65」（https://career65.net/）は、リリースから10か月間で公開した約1,600本のコラム記事の中から、特に多く読まれた人気記事ランキングTOP5を発表しました。

「キャリア65」は、65歳以上のシニア世代に特化した求人サイトとして、求人情報だけでなく、暮らしや健康、趣味、制度の活用といったシニア世代に役立つ記事を毎日配信しています。今回のランキングは、2024年11月6日のサービス開始から2025年9月6日までの約10か月間における閲覧データをもとに作成しました。

敬老の日は、長寿を祝うとともに、人生100年時代を生きるシニア世代の「これからの暮らし」を考える機会でもあります。今回の結果は、シニア世代が今まさに関心を寄せているテーマを反映しており、健康や趣味の充実、経済的安心、そして生活の安全といった“リアルなニーズ”が浮かび上がりました。

■「キャリア65」人気記事ランキング TOP5

1位：シニア世代の断捨離が健康にも良い理由とは？片付けで心も体もスッキリする方法

https://career65.net/article/2025/01/07/0869/

2位：シニアのためのフラダンス入門！初心者でも安心の始め方と続けるコツ

https://career65.net/article/2025/01/23/1015/

3位：高齢者の退職と雇用保険：65歳・70歳以上が活用すべき制度を徹底解説

https://career65.net/article/2024/09/14/0327/

4位：知らないと損！「シニア割」を活用して毎日の生活をお得に楽しむ方法

https://career65.net/article/2024/12/17/0724/

5位：高齢者の自宅防犯対策ガイド：自宅を守るための防犯グッズと活用法

https://career65.net/article/2024/11/25/0623/

■ランキングから見えるシニア世代の関心

今回のランキングでは、断捨離や趣味、制度の活用、生活費の工夫、そして防犯といった“日常に直結するテーマ”が上位を占めました。これは、単なる娯楽や情報消費ではなく、シニア世代が「どう生きるか」「どう備えるか」を主体的に考えていることを示しています。

特に1位となった「断捨離」や2位の「フラダンス」からは、「心身の健康」と「社会とのつながり」への関心が強いことが分かります。また3位の「退職と雇用保険」や4位の「シニア割」からは、「経済的安心」のニーズが読み取れます。さらに5位の「自宅防犯対策」からは、高齢単身世帯の増加という社会課題が反映されているとも言えます。

敬老の日に寄せて｜シニアがもっと輝ける未来のために

「キャリア65」では、求人情報だけでなく、暮らしや健康、趣味、制度といったシニア世代の“いま知りたい情報”を発信し続けてきました。今回のランキングからも分かる通り、多くの方が自分らしい毎日を送りたいと考え、暮らしの工夫や学び、安心・安全への関心を強めています。

私たちは、こうした関心に寄り添いながら、「人生100年時代を前向きに生きるヒント」をこれからもお届けしていきます。シニアが健康に働き、学び、交流し続けられる社会は、日本全体の活力にもつながります。

また「キャリア65」の取り組みは、国連が掲げるSDGs（持続可能な開発目標）の理念とも深く関わっています。特に「目標8：働きがいも経済成長も」「目標10：人や国の不平等をなくそう」といった分野において、シニア世代が社会の一員として輝き続けられるよう、情報発信と雇用機会の提供を両輪で推進していきます。

敬老の日を迎える今、私たちは改めて「シニアの可能性を広げることが、日本の未来を明るくする」という思いを胸に、これからもシニア世代が安心して活躍できる社会づくりに貢献してまいります。

シニア向け求人サイト「キャリア65」サービス概要

サービス名：シニア向け求人サイト「キャリア65」

提供内容：シニア世代（概ね65歳以上）に特化した求人情報サイト

サービス紹介：「キャリア65」は、働く意欲のあるシニア層と、多様な人材を求める企業をマッチングする求人情報サイトです。シニア人材の利用は完全無料。企業も初期費用・掲載費用は無料、採用が決定した場合のみ成果報酬が発生する仕組みを採用しており、企業はリスクなくシニア採用にチャレンジすることができます。また、企業向けにシニア採用ノウハウの提供や、求職者向けに多様な働き方の提案も行い、双方にとって新しい可能性を広げています。「キャリア65」では日本全国の企業とシニア人材が自然につながる社会の実現を目指しています。

公式サイトURL：https://career65.net/

□ 合同会社福祉人事について

商号 ：合同会社福祉人事

設立 ：2023年12月

事業内容 ：講演事業、求人メディア事業、人材コンサルティング事業

代表取締役 ：繁内 優志

所在地 ：東京都港区南青山2丁目2番15号