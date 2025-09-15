【10月4日(土)まで視聴可能】ミュージカル『ある男』公演映像配信決定！脚本・演出：瀬戸山美咲／出演：浦井健治、小池徹平 ほか

株式会社ホリプロ

ミュージカル『ある男』舞台本編映像が9月28日(日)よりe+Streaming+にて配信決定。配信最終日・10月4日(土)まで何度でも視聴可能。視聴券は9月18日(木)12:00より販売開始！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=94-AenuIZd0 ]



なぜ彼は、別人として生きていたのか――。

平野啓一郎の傑作小説が、ブロードウェイ作曲家による音楽と出会い、心を深く揺さぶるミュージカルに。

浦井健治、小池徹平ら実力派キャストが、壮大で繊細な人間ドラマを描き出す。

人間の存在の根源と、この世界の真実を描き、読売文学賞を受賞した長編小説、平野啓一郎／著「ある男」（2018年9月、文藝春秋刊／英訳版“A MAN” も、20年6月に世界に向けて発売）。本作は、ひとつの“死”をきっかけに、ある男の真実を追う壮大で繊細な人間ドラマ。その物語が、緻密な脚本とブロードウェイ作曲家による旋律豊かな音楽、そして、圧倒的な歌唱力と演技力を誇るキャスト陣と共にオリジナルミュージカル化。2025年8月4日(月)から東京・広島・愛知・福岡・大阪にて上演された。世界初演初日から7公演限定で行われた「ReVIEW公演*」では、満足度94%と新作オリジナルミュージカルとして話題になった。

異なる時間軸と関係性―その両極が舞台上で立体的に描かれ、歌と芝居が呼応し合う瞬間は、まさにミュージカルならでは。日本文学とブロードウェイ音楽家の旋律が融合した、新たなミュージカルの誕生をぜひその目で確かめていただきたい。

下記のほか、U-NEXTでも9月28日(日)から10月27日(月)まで配信。

*＝世界初演開幕初日から7公演にお越しいただいた皆様へご来場時に感想投票カード配布し、お帰りの際に劇場ロビーの「感想投票BOX」へ投票していただく企画。

配信概要

ミュージカル『ある男』配信（e+Streaming+）

【配信期間】9月28日(日)0:00～10月4日(土)23:59

※期間中は何度でもご視聴いただけます。

【配信内容】

・舞台本編：1幕60分／2幕65分（2時間5分）

・特典映像：キャストからの動画コメント・バックステージツアー映像

【視聴券価格】視聴券：5,500円／電子版プログラム付：7,500円（税込）

【視聴券販売期間】9月18日(木)12:00～10月4日(土)21:30

【視聴券発売URL（e+Streaming+）】

https://eplus.jp/aman2025-st/

※ご利用にはイープラスへの会員登録が必要となります（入会金・年会費は必要ありません）

【電子版公演プログラム】

“アイデンティティ”を深掘りするキャストインタビューや、原作・平野啓一郎の「ある男」への想い、

世界初演オリジナルミュージカル創作の裏側など、 ここでしか読めない作品の核心に迫るコンテンツが満載！

さらに、電子版には限定特典の特別映像も収録されています！



・電子版公演プログラムの閲覧方法

https://eplus.jp/horipro/dl/

【注意事項】

・本配信のスマートフォンやカメラなどによる撮影、及び録音は一切禁止いたします。

インターネット上への無断転載等を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。

・本配信はライブ配信ではございません。東京公演にて収録した映像となります。

・推奨環境：ご購入時に推奨環境を必ずご用意ください。また、端末やソフトウェアの故障や損傷がないこともご確認ください。推奨環境以外は一切のサポートを致しかねます。

・視聴方法：ご入金確認後メールで視聴URLをお知らせします（またはイープラス申込状況照会より「QRチケット表示」を押す）ので、購入時のイープラスID／PWでログインをしてください。

・通信環境：動画視聴には高速で安定したインターネット回線が必要です。圏外や電波が弱い場所ではないか、パケット残容量はあるかを必ず事前にご確認ください。お客様の通信状況により視聴できない場合でも、一切の責任を負いません。

【視聴券に関する問い合わせ先 】

Streaming+視聴者ご利用ガイド

https://eplus.jp/streamingplus-userguide/

※ホリプロステージでのご回答はできかねます。ご了承下さい。

あらすじ

「私はいったい誰を愛したんでしょう…」

「仮に、彼を“X”と呼ぶことにします」

一見幸せな人生を送る弁護士の城戸章良(浦井健治)は、

とある奇妙な調査依頼をきっかけに深いうねりへとのめり込んでいく。

調査の依頼人は谷口里枝(ソニン)。

里枝は愛する夫の大祐を不慮の事故で突然失い、悲しみに打ちひしがれる中、

長年疎遠だった大祐の兄、谷口恭一(上原理生)から

衝撃の事実を突きつけられる。

“愛した人は、名前も過去もすべてが偽りだった”

温泉旅館の次男である谷口大祐(上川一哉)

と名乗っていた男、“X”(小池徹平)とは、いったい誰なのか。

城戸は、大祐の元恋人である後藤美涼(濱田めぐみ)と共に調査にのめり込んでいく一方、

家庭では妻の城戸香織(知念里奈)との溝が深まっていく。

ある過去の事件を知る収監中の戸籍ブローカー小見浦憲男(鹿賀丈史)に翻弄されながら、

Xの人生を通して、

“人間の存在の根源とは何か”

問いに導かれ、城戸は闇へと踏み込んでいく。

“普通”の幸せを求め続けた男

“普通”の幸せを生きているフリをしている男

二人の人生が交錯した先に待つ、この世界の真実とは―

公演詳細

ミュージカル『ある男』

＜スタッフ＞

原作：平野啓一郎「ある男」（文春文庫／コルク）

音楽：ジェイソン・ハウランド

脚本・演出：瀬戸山美咲

歌詞：高橋知伽江

振付：松田尚子

美術：石原敬

照明：高見和義

音響：山本浩一

映像：松澤延拓

衣裳：十川ヒロコ

ヘアメイク：大宝みゆき

音楽監督補：村井一帆

演出助手：伊達紀行

歌唱指導：YUKA

稽古ピアノ：中條純子

舞台監督：加藤高

宣伝美術：我妻晃司(YAR)／松元優明(YAR)

宣伝写真：Tomoharu Kotsuji

宣伝衣裳：飯田恵理子

宣伝ヘアメイク：真知子／高原優子／野田遥香

＜キャスト＞

浦井健治 小池徹平 ／ 濱田めぐみ ソニン

上原理生 上川一哉 ・ 知念里奈 ／ 鹿賀丈史

碓井菜央 宮河愛一郎 ・ 青山瑠里 上條駿 工藤広夢 小島亜莉沙 咲良 俵和也 増山航平 安福毅 ・ 植山愛結* 大村真佑*

*スウィング

＜東京公演＞

期間：2025年8月4日(月)～8月17日(日)

会場：東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）

主催：ホリプロ

＜広島公演＞

期間：2025年8月23日(土)～24日(日)

会場：広島文化学園HBGホール

主催：TSSテレビ新広島

お問い合わせ：TSSイベント事務局 082-253-1010（平日10時～17時30分）

https://www.tss-tv.co.jp/event_information/engeki/20241209.html

＜愛知公演＞

期間：2025年8月30日(土)～31日(日)

会場：東海市芸術劇場 大ホール

主催：メ～テレ／メ～テレ事業

お問い合わせ：メ～テレ事業 052-331-9966（平日10:00～18:00）

https://www.nagoyatv.com/event/entry-44170.html

＜福岡公演＞

期間：2025年9月6日(土)～7日(日)

会場：福岡市民ホール 大ホール

主催：インプレサリオ／ＫＢＣ

お問い合わせ：インプレサリオ 092-600-9238（平日11:00～15:00）

E-mail：info@impresario-ent.co.jp

https://www.impresario-ent.co.jp

＜大阪公演＞

期間：2025年9月12日(金)～15日(月祝)

会場：ＳｋｙシアターＭＢＳ

主催：梅田芸術劇場／ＭＢＳテレビ

お問い合わせ：梅田芸術劇場 06-6377-3800（10:00～18:00）

https://www.umegei.com/schedule/1255/

企画制作：ホリプロ

公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/aman2025/

公式Instagram＝https://www.instagram.com/amanmusical_official/

#ある男ミュージカル