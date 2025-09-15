CRITICAL REFLEXが今年も多数の注目タイトルをひっさげ東京ゲームショウ 2025に参加！

Ukiyo Studios 株式会社

【Ukiyo Studios株式会社】9月25日～28日開催の東京ゲームショウ2025（TGS）にて、昨年に引き続きCRITICAL REFLEXのブース出展が決定しました！「ホール 2 C01」のCRITICAL REFLEXブースにて、今年はさらにゲームタイトル数を増やし、TGS開催直前にリリースとなる『No I’m Not A Human』『TROLEU』『Eclipsium』をはじめ、全部で19タイトルものインディーゲームの試遊が行えます。

昨年イベントを大きく盛り上げたあの「リアルBuckshot Roulette」が帰ってくる！

「ホール 2 C01」のCRITICAL REFLEXブースで「リアルBuckshot Roulette」と共に「リアル No I’m Not a Humanドア」もプレイ可能！

TGS開催中の大きな目玉として、昨年の「K4sen Con」で会場を大いに沸かせた「リアルBuckshot Roulette」が何とCRITICAL REFLEXブースに帰ってきます！現実世界へと忠実に再現したリアルな4人用テーブルや、ショットガン、手錠、ディーラーの仮面などと共に、大人気ゲーム『Buckshot Roulette』のスリリングで白熱したゲームを生で体験できます。イベント当日は是非ブースに足を運んでいただき『Buckshot Roulette』のゲーム同様のスリルと駆け引きを、自らの身体で体験してください！

昨年の「K4sen Con」での「リアルBuckshot Roulette」の模様：

今年はさらに話題のホラーゲームのリアル体験が登場！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P8_Ub2M_Kkc ]

今年は何とゲームのリアル体験がもう１つ！リリース前のデモ版にもかかわらず有名ゲーム配信者やVtuberなどの動画に取り上げられ、海外で大いに話題の『No I’m Not a Human』をリアルで体験できる「リアル No I’m Not a Humanドア」が登場します！ブース内ではもちろん『No I’m Not a Human』のゲームの試遊もできますので、現実でもバーチャルでもドア越しに見える恐怖を体験してみるのはいかがでしょうか？

「リアルBuckshot Roulette」と共に、CRITICAL REFLEXブースでしか味わえないゲーム世界の”リアル”体験にどうぞご期待ください！

『TANUKI: Pon’s Summer』がポンと一緒にTGSにやってくる！

STEAMで70万ウィッシュリスト超えの『No I’m Not a Human』、リアル版は日本で初公開！

『TANUKI: Pon’s Summer』は、8月時点でSteamのウイッシュリスト登録が10万に達した京都の開発チームが制作中の注目作！タヌキの郵便配達員となり4つの街を駆け回り、様々な活動を通じて住民達との交流を深めていくゲームです。ブース内では試遊台が複数用意され、さらにゲームを遊んでくれたお客様の中から会場限定のグッズ「ポンの帽子」が当たります！あと、TGS開催期間中に何とポンがブースにも遊びに来てくれる予定です。もしかしたらゲームを遊んでる途中でポンがうしろからちょっかいをかけてくるかも！？

出展タイトルの開発チームがブースに来場！

会場限定グッズの「ポンの帽子」

TGS開催期間中、『No I'm Not a Human』や『TANUKI: Pon’s Summer』など各出展タイトルの開発チームがCRITICAL REFLEXのブースにまで駆けつけてくれます！イベント期間中は、開発チームがファンの方々と交流をはかれる機会を設ける予定です。詳しいスケジュールに関しては、是非CRITICAL REFLEX公式Xのフォローをして情報をチェックしてみてください。



*最新ゲーム『No I’m Not A Human』『TROLEU』『Eclipsium』のPRのためにSteam keyをご希望の配信者様はこちらのフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbyKXOQN99ZahagGL4QHVAwuO7T3-KtepGXIjL_tMPnJ9bVw/viewform?usp=sharing&ouid=115662229368339704778)からSteam Keyの申請をお願い致します。

*配信者様やメディアでTGSの開催期間中に開発者やパブリッシャーへのインタビュー、および「リアルBuckshot Roulette」や「リアル No I’m Not A Humanドア」の取材・体験を行いたい方はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyDn95-mRXwgt3_IDTG35xcQmLfRwoaUBSOCgeQEogo-_aCg/viewform?usp=sharing&ouid=115662229368339704778)から連絡をお願い致します。

STEAMにてパブリッシャーセール開催中！

TGS開催期間中はSTEAMにて特別セールが開催され、CRITICAL REFLEXでリリース済みのタイトルがお得なディスカウント価格で購入可能です！こちらも(https://store.steampowered.com/publisher/CRITICAL_REFLEX/)ご確認ください！

CRITICAL REFLEXについて

CRITICAL REFLEXはインディーゲームのパブリッシングレーベルです。クールなゲームを見つけ、最高の状態でリリースできるようサポートし、できる限り多くのゲームファンの前に送り出すことを使命としています。成功したインディーゲームプロジェクトに関わったことのあるメンバーや、クラウドファンディングを立ち上げた経験のあるメンバーが、愛するゲームをパブリッシュするために集結してできたレーベルなのです！

お問い合わせ: pr@ukiyostudios.com

プレスキット(https://drive.google.com/drive/folders/1Yc1wnkkrHXDWDIFF91-WkHJzaZ0_lpVV?usp=sharing)