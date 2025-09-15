歴史ある洋館「旧本多邸」で愉しむ落語

洋館寄席

神奈川県逗子市に残る歴史的建築「旧本多邸」にて、2025年10月4日（土）、落語を気軽に楽しめる「洋館寄席 旧本多亭」を開催いたします。

通常の寄席とはひと味違う、洋館ならではの雰囲気の中、若手落語家2人による落語の世界をご堪能いただけます。地元の方はもちろん、ちょっとした旅気分で訪れてみる方にも。ふだんとは異なる「歴史」の余韻を感じてみませんか。

出演者紹介柳家 小はぜ柳家 小はぜ（やなぎや こはぜ）

2011年に柳家はん治に弟子入り。2016年には二ツ目へ昇進。来年2026年春に真打への昇進。

春風亭 昇羊春風亭 昇羊（しゅんぷうてい しょうよう）

2012年に春風亭昇太に入門。2016年に二ツ目昇進。2023年NHK新人落語大賞のファイナリストに選出。著書『ひつじ旅～落語家欧州紀行～』（2025年）、POPEYE Webでの連載など。

旧本多邸旧本多邸について

旧本多邸は、1939年（昭和14年）に建てられた洋風木造住宅。久米設計の創立者・久米権九郎による設計で、独自の耐震工法を採用するなど、建築史的にも貴重な建物です。

2022年には国の有形文化財（建造物）に指定され、2024年の大規模改修完了後には歴史的景観を大切に保存しつつ、地域に開かれた場所として、新たな文化発信の拠点とされています。

開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/169740/table/1_1_4d31dc4688534e87d2206d9b5f1f62c7.jpg?v=202509150426 ]