QEEQ、海外レンタカー利用者向け、無料「日本語ガイドサービス」対象空港を拡大

海外レンタカー予約プラットフォーム「QEEQ（キック）」は、日本人旅行者の皆さまにより安心して海外でのドライブを楽しんでいただくために、無料「日本語現地ガイドサービス」の対応空港を大幅に拡大いたしました。

このたび新たに、ニュージーランド（クライストチャーチ国際空港、オークランド国際空港）、オーストラリア（メルボルン国際空港、ケアンズ国際空港）、イギリス（ロンドン・ヒースロー国際空港）、フランス（パリ・シャルル・ド・ゴール国際空港）、ドイツ（フランクフルト国際空港）が対応空港に追加されました。既存のハワイ（ホノルル国際空港）、タイ（バンコク・スワンナプーム国際空港）と合わせ、主要観光地でのレンタカー・ドライブの日本語サポート体制をさらに強化しました。

■ 日本語ガイドサービス概要

「日本語ガイドサービス」は、海外レンタカー利用時に日本語対応スタッフがサポートを行う、QEEQならではの無料サービスです。

空港到着からレンタカー店舗まで安心して移動できるだけでなく、契約や運転にまつわる不安を解消し、旅行者が快適にドライブを始められるようサポートします。

サービスの特徴：

・ 言語に関する不安を解消

現地日本語ガイドが同行し、英語での手続きや店舗スタッフとのやり取りをサポート。

・ 空港お出迎え

到着ロビーでのピックアップからレンタカー店舗まで同行。初めての土地でも迷わず安心。

・ 現地交通ルール説明

走行レーン、制限速度、駐車ルールなどを日本語で丁寧に説明し、違反や事故のリスクを軽減。

・ 契約書チェック

保険・オプション内容を確認し、旅行者が意図しない追加費用の発生を防止。

・ 車両検査サポート

傷や車両状態を一緒に確認。返却時のトラブルを未然に防止。

・ LINEで24時間対応

旅行中の疑問や急なトラブルにも、日本語でリアルタイム対応可能。

■ 無料「日本語ガイドサービス」対応空港一覧

■ 利用方法

詳細を見る :https://www.qeeq.com/service/car-guide?utm_source=pr&utm_medium=prtimes- ニュージーランド・クライストチャーチ国際空港（新規）- ニュージーランド・オークランド国際空港（新規）- オーストラリア・メルボルン国際空港（新規）- オーストラリア・ケアンズ国際空港（新規）- イギリス・ロンドン・ヒースロー国際空港（新規）- フランス・パリ・シャルル・ド・ゴール国際空港（新規）- ドイツ・フランクフルト国際空港（新規）- タイ・バンコク・スワンナプーム國際空港- ハワイ・オアフ島・ホノルル國際空港- QEEQで海外レンタカーを予約- 予約完了ページにQEEQのLINEを追加し、「日本語現地ガイドサービス」を無料で申込- 対象空港に到着後、QEEQの日本人スタッフが空港でお出迎え

※ 空港により対応状況が異なる場合があります。詳細は予約時にご確認ください。

■ 実際のご利用者様の声

「契約書の内容を日本語で確認できたので、不安がなくなりました」。（40代女性／パリ利用）

「アウトバーンでの運転ルールを丁寧に教えてもらい、安全に走れました」。（50代男性／フランクフルト利用）

「初めてのニュージーランド旅行でしたが、空港で出迎えてもらえて安心感がありました」。（30代男性／クライストチャーチ利用）

QEEQ担当者は次のようにコメントしています：

「海外ドライブは、旅の自由度を最大限に引き出す素晴らしい体験ですが、言葉や文化の違いによる不安が大きなハードルとなってきました。今回、日本語現地ガイドサービスの提供地域をさらに拡大することで、日本人旅行者の皆さまが世界中どこでも安心してハンドルを握り、思い出深いドライブ旅行を楽しめるようサポートしてまいります。QEEQは今後も『海外ドライブをもっと身近に』というミッションのもと、旅行者のニーズに寄り添った革新的なサービスを拡充してまいります」。

■ QEEQについて

ドライブ旅の自由を、もっと身近に──QEEQ（キック）は、世界200以上の国と地域、10万店舗以上のレンタカーを一括比較・予約できるオンラインプラットフォームです。日本語サイト（https://jp.qeeq.com/）では、日本人旅行者のニーズに合わせた機能を充実。リアルタイム価格比較、24時間365日の日本語カスタマーサポート、LINEによる即時対応、無料現地ガイドなど、初めての海外ドライブでも安心してご利用いただけます。創業以来、「海外ドライブをもっと手軽に」というミッションのもと、サービスの質を磨き続けてきました。その成果として、2022年から3年連続で「アジア最高のレンタカー予約サイト」に選出。さらに2024年には革新的なビジネスモデルが評価され、「ビジネスエクセレンスアワード」を受賞しています。これからも旅行者にとって便利で魅力的な情報とサービスを発信してまいります。

Follow us on: LINE(https://page.line.me/915pevxn?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)｜Instagram(https://www.instagram.com/qeeq.com_japan/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)｜TikTok(https://www.tiktok.com/@qeeq.com_jp?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)｜YouTube(https://www.youtube.com/@qeeq.com_jp01?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)

予約はこちらから :https://jp.qeeq.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes