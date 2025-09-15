【英会話レッスン回数無制限】ネイティブキャンプ　ユーザー数360万人突破！Amazonギフト券5,000円分プレゼントキャンペーン開催

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、2025年9月15日（月）、国内オンライン英会話業界で最多となるユーザー数360万人を突破いたしました。

■柔軟な学習環境で幅広い世代に支持

ネイティブキャンプは、「レッスン回数無制限・予約不要」という柔軟な学習スタイルで、オンライン英会話の常識を塗り替えてきました。その自由度の高さが、多くの学習者に支持され、ユーザー数はついに360万人を突破しました。

この背景には、AI技術を活用したオールインワン英語学習アプリ「NC×AI」の存在があります。スピーキング、文法、リスニング、リーディング、語彙まで英語4技能を網羅し、AIスピーキングテストやAI英会話で、いつでもどこでも自分のペースで学べる学習環境を実現。こうした革新的な学習体験が、多くの学習者に選ばれる理由となっています。

こうした柔軟な学習スタイルは、英語学習への心理的ハードルを下げ、キッズからシニアまで幅広い世代から高い支持を得ています。今後もネイティブキャンプは、誰もが“続けられる英語学習”を実現するため、さらなる機能強化とサービス品質の向上に努めてまいります。

■5,000円分のAmazonギフト券プレゼント！

無料トライアル終了後、プレミアムプランに移行された方へAmazonギフト券5,000円分をプレゼントいたします。さらに、レッスンの予約で使用できる1,000円分のコインもプレゼント！

期間限定のお得なこの機会にぜひ、ネイティブキャンプで英語学習を始めましょう。

詳細 :https://nativecamp.net/campaign/amazongift

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BO4w3ztsSM8 ]

ネイティブキャンプは【ユーザー数】【講師数】【教材数】【レッスン数】【価格】【授業の受けやすさ】【日本人カウンセラーによる無料サポート回数】の7項目で1位を獲得したNo.1のオンライン英会話サービスです。(*)

ネイティブスピーカーとのレッスンを「回数無制限・予約不要」で受講できます。

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界135ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と28,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界135ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶNo.1オンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・Native Camp American Sign Language https://asl.nativecamp.net/

アメリカ手話を楽しく気軽に学べるプラットフォームです。経験豊富な講師が丁寧に寄り添い、初心者の方でも安心して学べる環境を提供しています。また、レッスン回数無制限・予約不要で、気軽に学習を始められます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

*

調査概要：日本のオンライン英会話サービスに関する調査

調査日：2025/3/14

調査対象：「オンライン英会話」でのGoogle検索 検索上位10社（日本企業）

調査方法：デスクリサーチ

調査会社：株式会社セイシン総研

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業、オンラインアメリカ手話サービス事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業 / オンラインアメリカ手話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media