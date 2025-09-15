「Minifire」日本上陸！高品質モニターでゲーマー＆クリエイター向けラインを展開

株式会社Minifire

株式会社 Minifire Japan（日本事業部：東京都渋谷区富ヶ谷一丁目14番14号4F） 、「Minifire」はゲーマーやクリエイター向けの高品質モニターラインナップを紹介することを発表いたします。 今回 Minifire を日本市場に進出させるのは、「日本のゲーマーやクリエイターが求める高機能・高品質なモニターを提供し、彼らの創造性と競技力を最大限に引き出す」ことを目的としています。

Minifireのブランドストーリー

Minifire では、モニターは空の星のようなもので、無限の可能性への道を照らしてくれると信じています。小さな星が集まって銀河を明るくするように、Minifire 製品は宇宙とテクノロジーの融合への道を切り開きます。Minifireで皆さんの可能性を解き放ちましょう。ここでは、スターが揃って比類のない卓越したモニターテクノロジーを提供します。

マルチタスク＆没入型ゲームに最適：MFG34C5Q

Minifireが選ぶ6つの特別なモニター体験

核心仕様：21:9ウルトラワイド画面（解像度3440×1440 UWQHD）、1500Rの曲面、165Hzリフレッシュレート、MPRT 1Ms応答速度、Adaptive Sync対応、sRGB 125%広色域、映像入力端子HDMI2.0*2,DP1.4*2

特長：仕事のマルチタスク（文書作成・ブラウザ複数表示）とゲームの没入感を両立。1500R の曲面デザインで視野角全体を覆う圧倒的な臨場感を実現し、165HzリフレッシュレートとMPRT 1Ms応答速度により、アクションゲームの高速な場面もブレなく表示。sRGB125%の広色域で、臨場感あふれる色再現を実現！

プロゲーミング＆デザイン両用：MFG27F4Q PRO

MFG34C5Q

核心仕様：27インチFast IPSパネル（解像度2560×1440 2K WQHD）、260Hz超高リフレッシュレート、MPRT 1Ms応答速度、sRGB 130%広色域、DCI-P3 99%色再現、Adaptive Sync対応

特長：プロゲーマーが認める260Hzリフレッシュレートにより、eスポーツ（FPSなど）の瞬間的な反応をキャッチしやすく、Fast IPSパネルの高視野角特性とsRGB 130%の広色域で、デザイン作業（画像編集・動画制作）の色再現性も追求しており、「ゲームとクリエイティブを一台で完結」できる多機能モニターです！

バランス型高性能モデル：MFG27F4Q

MFG27F4Q PRO

核心仕様：27インチWQHDパネル（解像度2560×1440）、120% sRGB広色域、DCI-P3 90%色再現、180Hzリフレッシュレート、MPRT 1Ms応答速度、Adaptive Sync対応

特長：ゲームとクリエイティブワークの両方に対応したバランスモデル。WQHD（2560×1440）の高解像度は、27インチ画面に最適なピクセル密度を実現し、驚くほど精細で迫力のあるビジュアルを表現。180Hzのリフレッシュレートと1msの高速応答により、FPSやレーシングゲームなどの高速動作タイトルでも滑らかでブレのない視覚体験を実現。120% sRGB広色域と90% DCI-P3色域をカバーし、豊かで鮮やかな色彩再現力を発揮。マルチタスクに最適な万能機。

eスポーツにも適用・極限の速さ：MFG25X1 PRO

MFG27F4Q

核心仕様：24.5インチFast IPSパネル（解像度1920×1080）、300Hz超高リフレッシュレート、130% sRGB広色域、MPRT 1Ms応答速度、Adaptive Sync対応

特長：FPS・バトルロイヤルなど「反射神経が勝敗を分ける」eスポーツタイトルに最適化。300HzのリフレッシュレートとMPRT 1Msの応答速度で、画面の更新間隔を極限まで短縮し、敵の動きを早く捉えることが可能。Fast IPSパネルによるクリアな視認性とAdaptive Syncによる画面ちらつき抑制を両立し、コンパクトなフレームにプロ仕様の性能を凝縮して競技力を最大化します！

エントリー向けeスポーツモデル：MFG25X1

MFG25X1 PRO

核心仕様：24.5インチFast IPSパネル、200Hzリフレッシュレート、120% sRGB広色域、320cd/m²高輝度、Adaptive Sync対応

特長：手軽にeスポーツの世界に入門できるエントリーモデル。200Hzのリフレッシュレートで滑らかで快適なゲームプレイを実現し。120% sRGB広色域カバー率により、鮮やかで美麗な表示を提供します。HDMI、DisplayPortなど合計3つの接続インターフェースを備え、PCやゲーム機など複数のデバイスを簡単に切り替えて接続可能。ブルーライト軽減機能搭載で、長時間のプレイも目に優しく設計されています。

コスパ最強の高リフレッシュレートモニター：MFG24F4S

MFG25X1

核心仕様： 24インチFast IPSパネル、200Hzリフレッシュレート、110% sRGB色域、Adaptive Sync対応

特長：速さと色、その両立がコンセプトのハイブリッドモデル。200Hzの高速表示でゲームを快適に楽しみながら、優れた色再現性でクリエイティブワークもこなせます。チルト調整と広視野角を備え、省スペースでも快適なゲームと制作の両方に携わるユーザーに最適。コスパ最強の一台で、ゲームプレイのクオリティを一気に向上させよう。

MFG24F4SMinifire今後の展望

近年、日本のeスポーツ市場は観戦者数・参加者数の増加に伴い急成長し、「高リフレッシュレート・低遅延」のモニターに対するニーズが高まっています。また、リモートワークの普及によりクリエイター層も拡大し、「広色域・高精細」な表示機能を持つモニターの需要が旺盛です。

Minifire今後は、日本ユーザーのフィードバックを基に製品ラインナップの拡充（例：コンパクトサイズ・4K解像度モデルなど）と機能の最適化を進めるとともに、日本国内のカスタマーサポート体制を強化し、「購入後も安心して使用できる」環境を構築することを目指します。

媒体お問い合わせ

「Minifire」モニターの詳細、ご存知になりたい情報については、以下の連絡先までお問い合わせください。

会社名:Minifire株式会社

Minifire公式サイト:https://www.minifire.com

Eメール:service@minifire.com

Instagram:https://www.instagram.com/minifire_japan/

X:https://x.com/MinifireJapan