中国大手靴下工場　ソックス　義烏靴下縫製加工工場　新規取引募集を開始いたしました。

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は見せない靴下、下着ナイトブラ、着圧ソックスの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けに靴下卸販売を開始しましたことをご報告します。靴下、


着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。



靴下ソックス　見せないスニーカー丈　着圧ソックス　9月16日から新作販売開始致します



スニーカー専門設計　冷感ひんやり　涼しい　最安値宣言工場　義烏シムレース工場


中国最大級　靴下工場　数千種類靴下　30年間以上生産経験　卸販売、各OEM生産の取引募集を開始いたしました


靴下分野のリダー社です、日本側の卸販売、各OEM生産の取引募集を開始いたしました。


見せないスニーカー丈　ソックス　靴下　各種類　oem生産対応可


豊富なパッケージ、実店舗に向け大量卸販売


2025秋第100回東京ギフトショー見本市展示会


ドンキホーテに向け出荷実績


チュチュアンナ社に向け出荷実績


日本市場19年間進出経験、中国義烏有数のアパレル縫製加工工場　各OEM生産の取引募集を開始いたしました。


弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。
トップレベルの工貿一体化工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします。

　


　弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT　GX4　TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat　Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 LINEのID：yiwuyuuto　　　　 　　　　　　　　



