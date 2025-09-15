「いこーよ」会員限定！「リゾナーレ小浜島」無料宿泊券を3組6名様にプレゼント！

アクトインディ株式会社

子どもとおでかけ情報サイト「いこーよ」（運営：アクトインディ株式会社）は、2025年9月のキャンペーンとして、星野リゾートが手掛けるリゾートホテル「リゾナーレ小浜島」の《無料宿泊券》を、抽選で3組6名様にプレゼントいたします。

毎月15日に開催されるいこーよ会員限定プレゼント企画の一環で、いこーよ新規会員登録（無料）でも応募可能です。

■応募概要

プレゼント内容：リゾナーレ小浜島「無料宿泊券」3組6名様（6歳以下のお子様は添い寝でご宿泊いただけます）

応募対象：「いこーよ」会員（無料の「新規会員登録」も応募対象）

応募方法：「いこーよ」キャンペーンページ（https://x.gd/ql4Df）よりご応募ください

応募締切：2025年9月15日（月）～10月14日（火）23：59まで

■キャンペーン詳細はこちら

いこーよ公式サイト キャンペーンページ（https://x.gd/ql4Df）

■リゾナーレ小浜島について

「リゾナーレ小浜島」は、石垣島から高速船で約20分の小浜島に位置し、国内最大のサンゴ礁に囲まれた、自然豊かなロケーションが魅力です。

客室はすべてヴィラタイプのスイートルーム。ゆったりとした造りで、家族だけのプライベートな時間を満喫できます。青い海と豊かな自然に囲まれた、特別なリゾート体験が楽しめます。

サンゴ礁の海を眺める屋外プールや青い海で気軽に海あそびも楽しめる♪

目の前には、透き通るような青いサンゴ礁の海が広がり、南国のビーチリゾートならではの贅沢な時間を過ごせます。

さらに、海を眺めながら泳げる「ビーチプール」と、プライベート感のある「ラグーンプール」の2つの屋外プールもあり、宿泊者はどちらも無料で利用できます。

※屋外プールは12月～2月まで営業停止となります。

全室がスイートルーム！9つの嬉しい無料サービスも♪

全客室が53平米以上のゆったりとしたスイートルームで、家族でも広々と快適に滞在できます。

お部屋タイプによっては、屋外ジャグジーやプライベートプールが付いた客室もあり、プライベート感あふれる贅沢な時間が過ごせます。

また、ホテルでは滞在をより楽しめる9つの無料サービスも魅力的です。

「バスソルト作り」や、南国ムードを味わえる「リゾートドレスレンタル」、さらに島内の移動にも便利な「電動キックボードのレンタル」など、宿泊者限定の嬉しい体験も充実しています。

※無料サービスは、シーズンに応じてサービスの数や内容が変更になります。

■「いこーよ」サービス概要

2008年12月にサービスを開始した子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国10万件以上の施設情報や9万6,000件以上の口コミを掲載しています（2025年9月現在）。

「いこーよ」は家族のおでかけがもっと楽しくなる情報を提供し、お出かけを通じて家族のコミュニケーションや子ども達の笑顔が増えることを願って運営しています。



いこーよサイトURL：https://iko-yo.net(https://iko-yo.net/)

いこーよアプリ（iOS）： https://itunes.apple.com/jp/app/id1119475569?mt=8(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%A8%E6%97%85%E8%A1%8C-%E5%B8%B0%E7%9C%81%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%87%BA%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%AB-%E5%85%A8%E5%9B%BD%E3%81%AE%E9%81%8A%E3%81%B3%E5%A0%B4%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/id1119475569)

いこーよアプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja)