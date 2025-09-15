台湾発の癒し系キャラクター『もちにゃん』、大人気ショートアニメが日本初公開！ツーリズムEXPOジャパンでグッズもお披露目！

株式会社ABCアニメーション

株式会社ディー・ビジュアル（本社：東京都新宿区、代表取締役：コルピ・フェデリコ）と株式会社ABCアニメーション（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：森 好文）は、台湾で幅広い世代から支持を集めている大人気キャラクター「もちにゃん（原題：麻吉猫/マージーマオ、英語表記：Mochimeow）」のショートアニメーション作品を、日本国内にて初めて展開いたします。

■「もちにゃん」とは？

2013年、台北のハニートースト店の看板キャラクターとして誕生した「もちにゃん」は、かわいらしいデザインと仲間たちのユーモラスなキャラクター性により、瞬く間に台湾で大きな人気を獲得しました。

現在では出版・アニメ・グッズ・企業タイアップといった幅広いメディアミックスを展開しており、台湾の公式SNSフォロワー数は合計40万人に達しています。特に大人の女性の間で推しキャラとなっています。

また、2015年以降は10年連続で台北地下鉄の広報大使を務め、これまでに400件以上の企業コラボレーションを実現。中華圏全般で高い知名度を誇る、国際的なIPへと成長しています。

■ショートアニメーションが日本初公開！

ある日、やきたてのおもちから生まれた「もちにゃん」

元気いっぱいのもちにゃんと楽しい仲間たちの刺激的な毎日が今はじまる！

「もちにゃん」のショートアニメ（全120話・各話約90秒）は、台湾にて2025年3月より配信され、シンプルながらも心温まるストーリーで世代を超えた共感を呼んでいます。

この度、日本初配信を、9月22日月曜日午前8：00より、6,000作品以上のアニメが見放題（※1）の「dアニメストア」（https://animestore.docomo.ne.jp/）にて開始することをお知らせ致します。詳細はdアニメストアの公式サイトをご参照ください。 ※1：2024年12月3日時点 一部個別課金あり

■ツーリズムEXPOジャパン2025でのグッズ展示

世界最大級 旅の祭典「ツーリズムEXPOジャパン2025」(https://www.t-expo.jp/public/about)において、「もちにゃん」関連グッズを多数展示いたします。また、ブース来場者にはイベント限定ノベルティもご用意しております（数量限定）。可愛いもちにゃんと仲間たちのお披露目に是非お立ち寄りください。

・イベント期間：2025年9月27日（土）・28日（日）※一般日

・イベント会場：Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場/中部国際空港直結)

・ブース名 ：もちにゃん（ブース番号：E-015）

※イベント情報の詳細は公式サイトをご参照ください。

■原作者コメント

「もちにゃんが生まれたのは、疲れやストレスでいっぱいの毎日の中で、みなさんに“ぷにぷに”の癒しをお届けしたい、そんな想いからです。 どんな状況でも、難しいことを考えず、先ず深呼吸をして、周りを静かに見つめたら、優しいぬくもりがふわっと心に届くはず。

セリフがないぶん、表情やしぐさ、声のひとつひとつにたくさんの想いをこめました。もちにゃんが、みなさんの日常にそっと笑顔を運べる存在になれたら、とっても幸せです。」

- 原作者：PING

■今後の展開

今回の配信およびイベントを皮切りに、日本国内においても「もちにゃん」はグッズ、コラボレーション企画、カフェ展開など、多方面での展開を予定しております。企業の皆さまと共に、新たなコラボレーションの可能性を広げてまいります。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ABCアニメーション

担当者名：厚東、長谷川、佐藤

Email：kokunai@abc-anime.co.jp

公式Youtube ：https://www.youtube.com/@mochinyan_official

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@mochinyan_official

著作権表記：(C)2025 Renrong Int’l - d/visual inc.

短縮表記：(C)2025 R-DV

株式会社ABCアニメーションについて

株式会社ABCアニメーション(エービーシーアニメーション、ABC ANIMATION, INC.)は、朝日放送グループホールディングスの100%子会社です。アニメーションコンテンツのプロデュース・製作、出資事業をはじめとして、ライセンス事業として国内・海外への番組販売と商品化・イベント事業などを手掛ける企業で、グループのアニメーション事業を担っています。

会社名：株式会社ABCアニメーション

代表取締役社長：森 好文

所在地：東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前4階

設立：2016年4月

事業内容：TV・劇場アニメーションの企画・製作、およびそれに派生するビデオグラム販売、海外販売、物販、イベントなどのコンテンツ事業展開など

公式サイト： https://www.abc-anime.co.jp