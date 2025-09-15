10月11日（土）から埼玉スタジアム2002などで３人制ストリートサッカー国際大会を開催！！

一般社団法人 日本ストリートサッカー協会

昨年12カ国24名の海外プレイヤーを招聘した3人制ストリートサッカー大会を10月11日（土）錦糸公園、10月12日（日）埼玉スタジアム2002にて行います。本大会はISFAが今年25カ国で開催している"3V3 STREET FOOTBALL WORLD TOUR 2025"の大会の一つ「ISFA JAPAN TOUR」です。

大会会場には１人制、３人制ストリートサッカーの無料体験コーナーを設置の他、12日の埼玉スタジアム2002では、14歳注目のDJ K3ZMの演奏、黒線と称された独自の流線模様で万物を描き出すSOLIDが片岡屏風店協力の元、屏風へライブペイントを行う特別な空間で三人制ストリートサッカー大会を行います。観戦無料ですので、是非ご来場ください。

STREETBASE 3V3 TOURNAMENT

日時：2025年10月11日（土）11:00-17:00

会場：錦糸公園 ふれあい広場

予約：事前予約制（中学生以上） ✴︎HPにて募集致します。

料金：3,000円

ISFA 3V3 TOURNAMENT

2024.9.29 3v3 tournament

日時：2025年10月12日（日）11:00-17:00

会場：埼玉スタジアム2002 南サイドスタンド下

予約：事前予約制（中学生以上） ✴︎HPにて募集致します。

料金：3,000円