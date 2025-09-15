【大感謝セール】東大和市・小平市の3店舗において2025年9月15日（月）～9月18日（木）の4日間でお得な日替わりセールを開催！

写真拡大

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。この度、東大和市の「魚民 東大和市駅前店」「横濱魚萬 東大和市駅前店」、小平市の「目利きの銀次 小川東口駅前店」の3店舗において、長年のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、4日間の“日替わり割引セール”を開催いたします。この機会に是非ご利用ください！



衝撃の4日間！！日替わりセールの詳細！





◆2025年9月15日（月）


　実施内容：店内でお召し上がりの料理　全品半額




【ご留意事項】


・一部対象外商品がございます。


・お一人様1ドリンク以上のご注文のご利用をお願いいたします。


・別途、チャージ料がかかります。


・店内でお召し上がりの“お料理”が全品半額となります。


　ただし、ランチタイム（11：30～15：00）・テイクアウト・デリバリーはセール対象外です。


・お料理以外のチャージ料、お飲み物は通常価格です。


・セールは営業時間内に限ります。


・セール当日は、クーポン券や割引券、当社お食事券のご使用、その他割引サービス等との併用はできません。


・詳しくは、ご利用予定の対象店舗に直接お問い合わせください。




◆2025年9月16日（火）


　実施内容：キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ）　何杯飲んでも1杯99円（税込）



【ご留意事項】


・別途チャージ料がかかります。


・セールは営業時間内に限ります。


・セール当日は、クーポン券や割引券、当社お食事券のご使用、その他割引サービス等との併用はできません。


・詳しくは、ご利用予定の対象店舗に直接お問い合わせください。




◆2025年9月17日（水）


　実施内容：各種サワー・ジムビームハイボール　何杯飲んでも1杯99円（税込）




【ご留意事項】


・別途チャージ料がかかります。


・生搾りサワーを除く各種サワー、ジムビームハイボール（コーク・ジンジャー含む）が対象です。


・デカジョッキ、メガジョッキ、大ジョッキはセール対象外です。


・セールは営業時間内に限ります。


・セール当日は、クーポン券や割引券、当社お食事券のご使用、その他割引サービス等との併用はできません。


・詳しくは、ご利用予定の対象店舗に直接お問い合わせください。




◆2025年9月18日（木）


　実施内容：店内でお召し上がりのドリンク　全品半額




【ご留意事項】


・店内でお召し上がりの“ドリンク”が全品半額となります。ただし、ランチタイム（11：30～15：00）・テイクアウト・デリバリーはセール対象外です。


・ボトル商品はセール対象外です。


・ドリンク以外のチャージ料、お料理は通常価格です。


・セールは営業時間内に限ります。


・セール当日は、クーポン券や割引券、当社お食事券のご使用、その他割引サービス等との併用はできません。


・詳しくは、ご利用予定の対象店舗に直接お問い合わせください。




魚民 東大和市駅前店　店舗情報



営業時間：17：00～3：00


住　　所：東京都東大和市南街4-18-5 東大和根岸ビル 1階


電話番号：042-561-6488


席　　数：88席


喫 煙 室 ：あり


U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/802745/


横濱魚萬 東大和市駅前店　店舗情報



営業時間：日～木 16：00～23：30


金・土 16：00～2：00


住　　所：東京都東大和市南街5-92-10 1階


電話番号：042-566-0988


席　　数：76席


喫 煙 室 ：あり


U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/846003/


目利きの銀次 小川駅前店　店舗情報



営業時間：月～金 11：30～15：00（祝日はランチ営業をしておりません。）


17：00～23：30


土 17：00～23：30


日 17：00～23：00


住　　所：東京都小平市東町1-21-14 米沢ビル1階


電話番号：042-345-5788


席　　数：72席


U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/855005/


会社概要



企業名：株式会社モンテローザ


代表者：代表取締役 大神 輝博


所在地：東京都杉並区梅里1-21-15


事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理


URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes