【大感謝セール】東大和市・小平市の3店舗において2025年9月15日（月）～9月18日（木）の4日間でお得な日替わりセールを開催！

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。この度、東大和市の「魚民 東大和市駅前店」「横濱魚萬 東大和市駅前店」、小平市の「目利きの銀次 小川東口駅前店」の3店舗において、長年のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、4日間の“日替わり割引セール”を開催いたします。この機会に是非ご利用ください！

衝撃の4日間！！日替わりセールの詳細！

◆2025年9月15日（月）

実施内容：店内でお召し上がりの料理 全品半額

【ご留意事項】

・一部対象外商品がございます。

・お一人様1ドリンク以上のご注文のご利用をお願いいたします。

・別途、チャージ料がかかります。

・店内でお召し上がりの“お料理”が全品半額となります。

ただし、ランチタイム（11：30～15：00）・テイクアウト・デリバリーはセール対象外です。

・お料理以外のチャージ料、お飲み物は通常価格です。

・セールは営業時間内に限ります。

・セール当日は、クーポン券や割引券、当社お食事券のご使用、その他割引サービス等との併用はできません。

・詳しくは、ご利用予定の対象店舗に直接お問い合わせください。

◆2025年9月16日（火）

実施内容：キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ） 何杯飲んでも1杯99円（税込）

【ご留意事項】

・別途チャージ料がかかります。

・セールは営業時間内に限ります。

・セール当日は、クーポン券や割引券、当社お食事券のご使用、その他割引サービス等との併用はできません。

・詳しくは、ご利用予定の対象店舗に直接お問い合わせください。

◆2025年9月17日（水）

実施内容：各種サワー・ジムビームハイボール 何杯飲んでも1杯99円（税込）

【ご留意事項】

・別途チャージ料がかかります。

・生搾りサワーを除く各種サワー、ジムビームハイボール（コーク・ジンジャー含む）が対象です。

・デカジョッキ、メガジョッキ、大ジョッキはセール対象外です。

・セールは営業時間内に限ります。

・セール当日は、クーポン券や割引券、当社お食事券のご使用、その他割引サービス等との併用はできません。

・詳しくは、ご利用予定の対象店舗に直接お問い合わせください。

◆2025年9月18日（木）

実施内容：店内でお召し上がりのドリンク 全品半額

【ご留意事項】

・店内でお召し上がりの“ドリンク”が全品半額となります。ただし、ランチタイム（11：30～15：00）・テイクアウト・デリバリーはセール対象外です。

・ボトル商品はセール対象外です。

・ドリンク以外のチャージ料、お料理は通常価格です。

・セールは営業時間内に限ります。

・セール当日は、クーポン券や割引券、当社お食事券のご使用、その他割引サービス等との併用はできません。

・詳しくは、ご利用予定の対象店舗に直接お問い合わせください。

魚民 東大和市駅前店 店舗情報

営業時間：17：00～3：00

住 所：東京都東大和市南街4-18-5 東大和根岸ビル 1階

電話番号：042-561-6488

席 数：88席

喫 煙 室 ：あり

U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/802745/

横濱魚萬 東大和市駅前店 店舗情報

営業時間：日～木 16：00～23：30

金・土 16：00～2：00

住 所：東京都東大和市南街5-92-10 1階

電話番号：042-566-0988

席 数：76席

喫 煙 室 ：あり

U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/846003/

目利きの銀次 小川駅前店 店舗情報

営業時間：月～金 11：30～15：00（祝日はランチ営業をしておりません。）

17：00～23：30

土 17：00～23：30

日 17：00～23：00

住 所：東京都小平市東町1-21-14 米沢ビル1階

電話番号：042-345-5788

席 数：72席

U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/855005/

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes