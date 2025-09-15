【大感謝セール】東大和市・小平市の3店舗において2025年9月15日（月）～9月18日（木）の4日間でお得な日替わりセールを開催！
「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。この度、東大和市の「魚民 東大和市駅前店」「横濱魚萬 東大和市駅前店」、小平市の「目利きの銀次 小川東口駅前店」の3店舗において、長年のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、4日間の“日替わり割引セール”を開催いたします。この機会に是非ご利用ください！
衝撃の4日間！！日替わりセールの詳細！
◆2025年9月15日（月）
実施内容：店内でお召し上がりの料理 全品半額
【ご留意事項】
・一部対象外商品がございます。
・お一人様1ドリンク以上のご注文のご利用をお願いいたします。
・別途、チャージ料がかかります。
・店内でお召し上がりの“お料理”が全品半額となります。
ただし、ランチタイム（11：30～15：00）・テイクアウト・デリバリーはセール対象外です。
・お料理以外のチャージ料、お飲み物は通常価格です。
・セールは営業時間内に限ります。
・セール当日は、クーポン券や割引券、当社お食事券のご使用、その他割引サービス等との併用はできません。
・詳しくは、ご利用予定の対象店舗に直接お問い合わせください。
◆2025年9月16日（火）
実施内容：キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ） 何杯飲んでも1杯99円（税込）
【ご留意事項】
・別途チャージ料がかかります。
・セールは営業時間内に限ります。
・セール当日は、クーポン券や割引券、当社お食事券のご使用、その他割引サービス等との併用はできません。
・詳しくは、ご利用予定の対象店舗に直接お問い合わせください。
◆2025年9月17日（水）
実施内容：各種サワー・ジムビームハイボール 何杯飲んでも1杯99円（税込）
【ご留意事項】
・別途チャージ料がかかります。
・生搾りサワーを除く各種サワー、ジムビームハイボール（コーク・ジンジャー含む）が対象です。
・デカジョッキ、メガジョッキ、大ジョッキはセール対象外です。
・セールは営業時間内に限ります。
・セール当日は、クーポン券や割引券、当社お食事券のご使用、その他割引サービス等との併用はできません。
・詳しくは、ご利用予定の対象店舗に直接お問い合わせください。
◆2025年9月18日（木）
実施内容：店内でお召し上がりのドリンク 全品半額
【ご留意事項】
・店内でお召し上がりの“ドリンク”が全品半額となります。ただし、ランチタイム（11：30～15：00）・テイクアウト・デリバリーはセール対象外です。
・ボトル商品はセール対象外です。
・ドリンク以外のチャージ料、お料理は通常価格です。
・セールは営業時間内に限ります。
・セール当日は、クーポン券や割引券、当社お食事券のご使用、その他割引サービス等との併用はできません。
・詳しくは、ご利用予定の対象店舗に直接お問い合わせください。
魚民 東大和市駅前店 店舗情報
営業時間：17：00～3：00
住 所：東京都東大和市南街4-18-5 東大和根岸ビル 1階
電話番号：042-561-6488
席 数：88席
喫 煙 室 ：あり
U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/802745/
横濱魚萬 東大和市駅前店 店舗情報
営業時間：日～木 16：00～23：30
金・土 16：00～2：00
住 所：東京都東大和市南街5-92-10 1階
電話番号：042-566-0988
席 数：76席
喫 煙 室 ：あり
U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/846003/
目利きの銀次 小川駅前店 店舗情報
営業時間：月～金 11：30～15：00（祝日はランチ営業をしておりません。）
17：00～23：30
土 17：00～23：30
日 17：00～23：00
住 所：東京都小平市東町1-21-14 米沢ビル1階
電話番号：042-345-5788
席 数：72席
U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/855005/
会社概要
企業名：株式会社モンテローザ
代表者：代表取締役 大神 輝博
所在地：東京都杉並区梅里1-21-15
事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理
URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes