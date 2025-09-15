『Wizardry Variants Daphne』コミカライズ決定！10月15日よりDREコミックスにて連載スタート

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀）は、全世界200万ダウンロードを超える3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne』のコミカライズが決定したことをお知らせいたします。

『Wizardry Variants Daphne ～名もなき最後の冒険～』として、10月15日（水）12:00より無料コミックサイト「DREコミックス」にて連載開始いたします。

コミカライズ決定！ 冒険者たちが挑む奈落の物語が、新たな主人公の視点から描かれる

「Wizardry」シリーズ完全新作の3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne』がダークファンタジーの気鋭・藤澤紀幸＆浜村俊基の手により衝撃のコミカライズ決定！

冒険者たちが挑む奈落の物語が、新たな主人公の視点から描かれます。

『Wizardry Variants Daphne ～名もなき最後の冒険～』は10月15日（水）12:00より、無料コミックサイト「DREコミックス」にて連載スタートです。新たなウィズダフネの物語にご期待ください。

《2025年10月15日（水）12:00連載スタート》

『Wizardry Variants Daphne ～名もなき最後の冒険～』

漫画／藤澤紀幸

脚本／浜村俊基

原作／ドリコム

https://drecom-media.jp/drecomics/series/daphne

【プロフィール】

◎藤澤紀幸（漫画）

長年の盟友である原作・浜村俊基氏とコンビで活動する気鋭の漫画家。

様々なジャンルを手がける才能と圧倒的な画力で読者の心を掴む。

代表作はSFファンタジー漫画『天牢のアヴァロン』。

◎浜村俊基（脚本）

漫画原作者として盟友・藤澤紀幸氏とコンビで活動している。

緻密な設定と壮大な世界観を構築するストーリーテラーであり、

二人のコンビで手掛けた『天牢のアヴァロン』ではその壮大な物語が評価されている。

「DREコミックス」とは

ドリコムが贈るWEBマンガサイト及び、そのコミックレーベル。

アニメ化も決定した『ブレイド＆バスタード』をはじめ、『隠居暮らしのおっさん、女王陛下の剣となる』『レベルカンストから始まる、神様的異世界ライフ ～最強ステータスに転生したので好きに生きます～』など人気作を多数連載。

最新話は毎月第1・3金曜日の昼12時に無料公開中。

▼DREコミックス

https://drecom-media.jp/drecomics

『Wizardry Variants Daphne』について

■ストーリー

100年に一度、「奈落」は開く。

それは大地を蝕む死の呪い。

『死』を愛する魔人は、

人や動物を食い尽くし世界は絶望に包まれる。

王は代々、封印の力を継承し、

奈落の呪いから国を護り続けてきた。

しかし今、その国王すら姿を消し、

世界は刻々と、死に蝕まれていく。

抗うことすら、意味をなさない。

我々は、滅ぶしかないのか。

■『Wizardry Variants Daphne』概要

「Wizardry」シリーズ完全新作の3DダンジョンRPGです。オールドスタイルの3DダンジョンRPGのプレイサイクルを踏襲したゲームシステムとなっており、プレイヤーは町での育成や補給とダンジョンでのバトルやアイテム収集を繰り返して「奈落」と呼ばれるダンジョンの奥へと進んでいきます。敵との戦闘はコマンドバトルで進行し、プレイヤーを含めた最大6人の編成で、呪文やスキルを駆使した戦略性の高いバトルを楽しむことができます。

■アプリ基本情報

タイトル：『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』

ジャンル：3DダンジョンRPG

対応プラットフォーム：iOS/Android/Steam

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

開発/配信/運営：株式会社ドリコム

配信国：世界配信（日本・海外）

対応言語：日本語/英語/中国語（繁体字/簡体字）

著作権表示：(C)Drecom Co., Ltd.

■最新情報はこちらから

「Wizardry（ウィザードリィ）」とは

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。

当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。

