Mリーグ、サンリオキャラクターズとのコラボ決定！
一般社団法人Mリーグ機構（本社：東京都港区、代表理事：藤田晋）は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）が展開する「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションを実施することをお知らせいたします。
本コラボレーションでは、ハローキティをはじめとするサンリオの人気キャラクターとコラボしたグッズの販売を予定しております。さらに、9月19日より「M.LEAGUE OFFICIAL TRADING CARDS」サービス内にて、サンリオキャラクターズとのコラボカードを順次販売いたします。
※「M.LEAGUE OFFICIAL TRADING CARDS」サンリオキャラクターズコラボカードの詳細ついては、サービス内のお知らせをご確認ください。
なお、コラボレーショングッズの販売に関する詳細は、決定次第Mリーグ公式ホームページおよび公式Xにてご案内いたします。今後の続報にご期待ください。
■一般社団法人Mリーグ機構 概要
【名称】 一般社団法人Mリーグ機構
【役員】
最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎
代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役 藤田晋
理事 アース製薬株式会社 取締役 副社長執行役員 降矢良幸
理事 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役CHRO兼CLMO 山下直久
理事 株式会社コナミアミューズメント 代表取締役社長 沖田勝典
理事 株式会社ジャパネットブロードキャスティング 社長執行役員 佐藤崇充
理事 株式会社セガ フェイブ 代表取締役 社長執行役員 兼 株式会社セガ 代表取締役 副社長執行役員Co-COO 杉野行雄
理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五
理事 株式会社電通 統括執行役員 中村光孝
理事 株式会社博報堂 取締役常務執行役員 山田覚
理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心
監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治
【所在地】東京都港区
【活動開始】2018年7月
公式サイト：https://m-league.jp
