【Ｚ会の通信教育】小学生向けコースの資料請求で、秋の学習に役立つ『秋の厳選算数ワーク』と「作文お役立ちクリアファイル」を無料プレゼント！
株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会は、「Ｚ会の通信教育」において、小学生向けコースの資料をご請求いただいた方に、『秋の厳選算数ワーク』（学年別）と「作文お役立ちクリアファイル」を2025年9月2日（火）から2025年11月27日（木）まで無料でプレゼントします。ぜひこの機会にお申し込みください。
https://www.zkai.co.jp/el/cp-autumn/
Ｚ会小学生コース・小学生タブレットコースの資料をご請求いただいた方に、期間限定特典『秋の厳選算数ワーク』と「作文お役立ちクリアファイル」をプレゼント。
【期間限定特典のご紹介】
■『秋の厳選算数ワーク』（学年別）
小2は九九、小6は円の面積など、2学期の算数は重要単元が盛りだくさん。
『秋の厳選算数ワーク』は重要単元について、「Ｚ会ならこう学ぶ！」を体験できる冊子です（小1・2は2回分、小3～6は1回分の学習に取り組めます）。
■「作文お役立ちクリアファイル」
作文を書くのに役立つ情報が1枚にまとまったクリアファイル。
表側には原稿用紙の使い方、裏側には作文の書き方を掲載しています。
表：「原稿用紙の使い方」
つい忘れてしまったり、あいまいになったりしがちな「原稿用紙の使い方」を、一目で確認できるようにまとめました。
裏：「作文の書き方」
作文の書き方を6ステップで紹介。作文がすらすら書けるようになります。
上記の期間限定特典と合わせて、大ボリュームの学年別「おためし教材」もお届けします。
家庭学習教材をお探しの方は、ぜひこの機会に資料をご請求ください。
▼詳細は、以下Ｚ会Webサイトをご覧ください。
https://www.zkai.co.jp/el/cp-autumn/
▼資料のご請求は、以下Ｚ会Webサイトよりお申し込みください。
https://service.zkai.co.jp/brochure/c1_1.aspx
▼Ｚ会小学生向けコースの詳細
https://www.zkai.co.jp/el/
［期間］
2025年9月2日（火）～2025年11月27日（木）
『秋の厳選算数ワーク』は小学生向けコースの教材からの抜粋・改変となりますので、会員の方はご請求いただく必要はありません。
※5・6年生の方は、「小学生コース・小学生タブレットコース」の資料をご指定ください。中学受験コースの資料には同封されません。
※本キャンペーンは予告なしに変更・終了することがあります。
＜本件に関するお客様からのお問い合わせ＞
株式会社Ｚ会 幼児・小学生向けコースお客様センター
通話料無料 0120-79-8739
※携帯電話からもご利用いただけます。
※受付時間…月曜日～土曜日 午前10：00～午後8：00（年末年始を除く、祝日も受付）