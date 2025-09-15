【Ｚ会の通信教育】小学生向けコースの資料請求で、秋の学習に役立つ『秋の厳選算数ワーク』と「作文お役立ちクリアファイル」を無料プレゼント！

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会は、「Ｚ会の通信教育」において、小学生向けコースの資料をご請求いただいた方に、『秋の厳選算数ワーク』（学年別）と「作文お役立ちクリアファイル」を2025年9月2日（火）から2025年11月27日（木）まで無料でプレゼントします。ぜひこの機会にお申し込みください。

Ｚ会小学生コース・小学生タブレットコースの資料をご請求いただいた方に、期間限定特典『秋の厳選算数ワーク』と「作文お役立ちクリアファイル」をプレゼント。

【期間限定特典のご紹介】

■『秋の厳選算数ワーク』（学年別）

小2は九九、小6は円の面積など、2学期の算数は重要単元が盛りだくさん。

『秋の厳選算数ワーク』は重要単元について、「Ｚ会ならこう学ぶ！」を体験できる冊子です（小1・2は2回分、小3～6は1回分の学習に取り組めます）。



■「作文お役立ちクリアファイル」

作文を書くのに役立つ情報が1枚にまとまったクリアファイル。

表側には原稿用紙の使い方、裏側には作文の書き方を掲載しています。

表：「原稿用紙の使い方」

つい忘れてしまったり、あいまいになったりしがちな「原稿用紙の使い方」を、一目で確認できるようにまとめました。

裏：「作文の書き方」

作文の書き方を6ステップで紹介。作文がすらすら書けるようになります。

上記の期間限定特典と合わせて、大ボリュームの学年別「おためし教材」もお届けします。

家庭学習教材をお探しの方は、ぜひこの機会に資料をご請求ください。

▼詳細は、以下Ｚ会Webサイトをご覧ください。

https://www.zkai.co.jp/el/cp-autumn/



▼資料のご請求は、以下Ｚ会Webサイトよりお申し込みください。

https://service.zkai.co.jp/brochure/c1_1.aspx



▼Ｚ会小学生向けコースの詳細

https://www.zkai.co.jp/el/

［期間］

2025年9月2日（火）～2025年11月27日（木）

『秋の厳選算数ワーク』は小学生向けコースの教材からの抜粋・改変となりますので、会員の方はご請求いただく必要はありません。

※5・6年生の方は、「小学生コース・小学生タブレットコース」の資料をご指定ください。中学受験コースの資料には同封されません。

※本キャンペーンは予告なしに変更・終了することがあります。

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ＞

株式会社Ｚ会 幼児・小学生向けコースお客様センター

通話料無料 0120-79-8739

※携帯電話からもご利用いただけます。

※受付時間…月曜日～土曜日 午前10：00～午後8：00（年末年始を除く、祝日も受付）