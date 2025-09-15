【渋谷・NEW LIGHTに秋のスイーツコレクションが登場】葡萄・無花果・栗で彩る2種のパフェとケーキを9月16日（火）より期間限定販売スタート

株式会社バルニバービ

株式会社バルニバービ(本社：大阪市西区、代表取締役会長 佐藤裕久)が運営する薪火料理とワインを楽しむカジュアルアッパーレストラン「NEW LIGHT」（所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK North 3F）は、秋の味覚を贅沢に重ね合わせたスイーツコレクションを2025年9月16日（火）より期間限定で提供いたします。みずみずしい葡萄とカシス、奥行きある和栗と無花果を組み合わせた2種類のパフェに加え、紅茶と無花果を合わせたシフォンケーキや栗のバスクチーズケーキもご用意。秋の実りを味わう特別なラインアップをお楽しみください。

葡萄とカシスシブーストパフェ 2,200円（2,420円 税込）

下から重ねたぶどうジュレ、カシスとぶどうのコンポート、白ワインと金木犀のジュレが織りなす爽やかな層に、カシスクリームとシナモンクランブルを合わせました。さらに2種の葡萄、エルダーフラワーアイス、ぶどうソルベ、ココアクッキー、カシスシブーストを贅沢にトッピング。瑞々しさと深みが調和する、大人のための華やかなパフェです。

和栗と無花果のパフェ 2,200円（2,420円 税込）

無花果と赤ワインのコンポート、ほうじ茶のジュレ、軽やかなシャンティー、香ばしいクランブルを重ね、和栗クリームとほうじ茶わらび餅を添えました。さらにマロンアイス、ほうじ茶ダックワーズ、ミルクアイスを重ね、仕上げに和栗クリーム、栗渋皮煮、フレッシュ無花果をトッピング。和栗と無花果、ほうじ茶が織りなす奥行きある味わいは、秋の景色をそのまま閉じ込めたかのようです。

さらに、パフェとともに楽しめる季節のケーキも2種類ご用意。ふわりと軽やかな生地に紅茶の香りをまとわせ、みずみずしい無花果を合わせた「紅茶と無花果のシフォンケーキ」と、濃厚なチーズの旨みに栗の甘みを重ねた「栗のバスクチーズケーキ」。異なるスタイルで秋の素材をお楽しみいただけます。

紅茶と無花果のシフォンケーキ 1,090円（税込）栗のバスクチーズケーキ 990円（税込）

秋 豪範/NEW LIGHT シェフパティシエ

都内ホテルでのキャリアを起点に、パティスリー、イタリアンレストラン、パフェ専門カフェなど多様な現場で経験を積む。レストランデセールからパフェまで幅広く手がけ、“食べ進める楽しさ”を追求する中でNEW LIGHTへ。素材を重ねることで生まれる味わいの広がりを得意としている。現在は、店舗でのメニュー開発にとどまらず、会社内のパティシエ講習会の講師も務め、人材育成にも力を注いでいる。

ーSHOP INFORMATION-

東京・渋谷 MIYASHITA PARK 3F、ゆったりとした空間で薪火料理とワインを楽しむ「NEW LIGHT」。開放的なテラス、薪火でじっくりと焼く極上のお肉と、旬食材のデイリーアラカルトをベースに、シェフが各地を巡り出会った食材をヨーロッパ料理で提供。食を楽しむ空間は世界的に活躍するグラマラス森田恭通氏がデザイン。柔らかな寛ぎ感と気鋭のアーティストによるアートや毎週末変わるDJによる演出で心地よい賑わい空間を。様々なシチュエーションに応えるエリアデザインによりユースフルなコミュニティダイニングです。

■店名 ：NEWLIGHT （ニューライト）

■業態 ：薪火料理とワイン

■営業時間：

[月～金]

LUNCH / 11:30～14:45（l.o.）

DINNER / 18:00～21:30（l.o.）

CAFE＆BAR / 11:00～22:30（l.o.22:00）

CLOSE 22:30

[土・日・祝]

LUNCH / 11:00～14:45（l.o.）

DINNER / 17:30～21:30（l.o.）

CAFE＆BAR / 11:00～22:30（l.o.22:00）

CLOSE 22:30

■住所 ： 東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK3F

■アクセス： 渋谷駅 B1出口からすぐ

■電話番号：050-3138-3115

■定休日：施設に準ずる

■席数：全157席（店内 130席/テラス 27席）

■URL ： https://newlight.jp/