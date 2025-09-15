【丸大食品】2025年9月スタートの新番組『仮面ライダーゼッツ』のフィッシュソーセージを新発売！

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長: 佐藤勇二)は、2025年9月からの新番組『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜日、朝9時からテレビ朝日系にて放送中）の登場キャラクターをデザインに起用したフィッシュソーセージを全国のスーパーマーケット等で発売いたします。

仮面ライダーゼッツ フィッシュソーセージ

■商品説明

全国の量販店、アミューズメントコーナーに設置されている「仮面ライダーバトル ガンバレジェンズ」で遊べる丸大オリジナルのガンバレジェンズカードが1枚入った、カルシウムたっぷりのフィッシュソーセージです。 全部で8種類のカードのうち、1種類はキラキラ光る金箔が豪華なデザインで、コレクションとしてもお楽しみいただけます。

【 内 容 量 】 40ｇ（4本入）

【 保 存 方 法 】 常温

【希望小売価格】 200円（税抜）

【 発 売 日 】 9月中旬

■『仮面ライダーゼッツ』とは

新しい仮面ライダーは、夢の世界で戦うエージェント！

その名は、『仮面ライダーゼッツ』

普通の青年が、夢の中では無敵のエージェントとなり、最悪の現実をもたらす悪夢の怪人ナイトメア

から人類を守る。

さぁ、ミッションスタートだ！

丸大食品株式会社

私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。 この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるた めに、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。