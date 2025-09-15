NordVPN、ＦＣ町田ゼルビアとオフィシャルパートナー契約を締結

Nordvpn S.A.

個人向けセキュリティサービスを提供するNordVPN（本社：オランダ・アムステルダム、日本代表：小原拓郎）は、株式会社ゼルビア（本社：東京都町田市、代表取締役社長兼CEO：藤田晋）が運営する、Jリーグプロサッカークラブ「ＦＣ町田ゼルビア」とのオフィシャルパートナー契約を締結したことを発表いたしました。

本パートナーシップは、NordVPNにとって日本国内で初となるプロサッカークラブとのパートナーシップになります。2024シーズンのJ1リーグにて、ＦＣ町田ゼルビアは初昇格ながら3位でフィニッシュとなり、クラブ史上初のAＦＣチャンピオンズリーグエリート出場を決めました。アジア最高峰の「ACLエリート2025-26」への挑戦を通じて、世界的なクラブへと飛躍を目指すＦＣ町田ゼルビアと、ACLの試合観戦などで海外に渡航するサポーターの皆様のサイバーセキュリティをサポートしたいNordVPNのビジョンが一致し、今回の契約締結に至りました。

NordVPNはこれまで、リバプールＦＣ、アトレティコ・マドリード、VfBシュトゥットガルト、レンジャーズなど、欧州を代表するクラブとのパートナーシップを展開しており、さらに韓国ではKリーグ屈指の強豪であるＦＣソウルと提携するなど、アジア地域への展開も進めています。 2025年シーズンＦＣ町田ゼルビアのパートナーとして、NordVPNはスタジアムでの広告掲出のほか、オンラインキャンペーンや限定プロモーションイベントなどを通じて、ファン・サポーターの皆様の日常生活におけるサイバーセキュリティとオンラインプライバシーの重要性を啓発できるよう努めてまいります。

サッカーピッチの鉄壁守備と同様に、インターネットの世界でも皆様の大切な情報を守るための、確かな安全対策が不可欠です。スタジアムや遠征先などで、セキュリティ保護のされていないネットワークを利用する際のリスク、そして、オンラインでのプライバシーと安全性を高めるために、VPNで通信を暗号化することの重要性をお伝えしていきます。NordVPNは、市場で最も先進的なVPN技術の提供を通じて、ＦＣ町田ゼルビアのファン・サポーターの皆様の安全なデジタルライフを支援します。

■NordVPN最高技術責任者 マリユス・ブリエディスのコメント

「サッカーのフィールドとオンライン活動、その両方において強力なディフェンスは不可欠です。この度、ＦＣ町田ゼルビアとのパートナーシップを締結できたことを大変光栄に思います。このパートナーシップが、サッカーファンの皆様のサイバーセキュリティとオンラインプライバシーに対する意識向上につながり、皆様のデバイスに堅牢なインターネットセキュリティソリューションを提供していきたいと考えています。」

■株式会社ゼルビア 代表取締役COO 上田 武蔵 氏のコメント

「この度、NordVPNと新規ゴールドパートナー契約を締結させていただきました。グローバル企業であるNordVPNに、ＦＣ町田ゼルビアを支援いただけることを大変心強く思っております。クラブのスローガンである『町田を世界へ』を体現すべく、J1リーグ戦および、クラブ初挑戦となるアジア最上位クラブ大会『ACLエリート（AＦＣチャンピオンズリーグ・エリート）』も共に戦って参りたいと思います。」

■NordVPNが提供する「鉄壁の守備」

NordVPNアプリは、ユーザーのオンライン上のプライバシーとセキュリティを強化するためのツールです。マルウェアやトラッカーからデバイスを保護するほか、ダークウェブをスキャンして、他のオンラインサービスからユーザーのメールアドレスに紐づいた認証情報が流出していないかを確認することも可能です。最大10台のデバイスを同時に保護できるため、国内外問わず、安全なインターネット環境を実現します。また、NordVPNは市場でも屈指の高速VPNとして知られており、「ログを記録しないポリシー（ノーログポリシー）」について第三者機関の監査を業界で初めて受けたVPNプロバイダーでもあります。

■ＦＣ町田ゼルビアファン・サポーター向けの特別オファー

本パートナーシップ締結を記念し、ＦＣ町田ゼルビアのファン・サポーターの皆様へ特別プランをご用意しました。

内容： NordVPNの2年プランをご購入いただくと、追加で1ヶ月延長が付与されます。

期間： 2025年9月より5ヶ月間有効です。

特設ウェブサイト：http://nordvpn.com/zelvia

■ＦＣ町田ゼルビアについて

ＦＣ町田ゼルビアは、東京都町田市をホームタウンとするプロサッカークラブで、Jリーグ（J1）に所属しています。1989年に市民クラブとして設立されて以来、地域に根差した活動を通じて着実に成長を遂げ、ついに2024シーズンよりJ1リーグへの初参戦を果たしました。日本サッカー界において、最下位カテゴリーからJ1に昇格した唯一のクラブとして、その歩みは多くの人々に希望と感動を与えています。

クラブは「子どもたちの健全育成」と「地域活性化」を理念に掲げ、サッカーを通じて町田市および周辺地域と深く関わりながら、スポーツ文化の発展に貢献しています。ピッチ上での躍進はもちろんのこと、地域社会とのつながりを大切にしたクラブ運営が、多くのファンやサポーターからの厚い支持を集めています。

公式サイト： https://www.zelvia.co.jp/

■NordVPNについて

NordVPNは、世界中で何百万人ものユーザーをもつ先進的なVPNサービスプロバイダーです。7,600台以上のサーバーを118カ国で提供し、専用IPやDouble VPN、Onion Over VPNサーバーなど、多彩な機能を備え、トラッキングなしでオンラインプライバシーを強化します。主要機能の一つである「脅威対策Pro」は、悪質なウェブサイトやトラッカー、広告のブロックに加え、マルウェアのスキャンが可能です。さらに、最新の製品であるグローバルeSIMサービス「Saily」を展開しています。「Saily」は海外旅行者向けに設計されており、現地でSIMカードを購入する必要がなく、簡単にデータ通信が利用可能です。

【会社概要】

会社名：NordVPN

本社：Fred. Roeskestraat 115 1076 EE Amsterdam, Netherlands

日本代表：小原拓郎

NordVPNウェブサイト：https://nordvpn.com/ja/

VPNについて：https://nordvpn.com/ja/what-is-a-vpn/