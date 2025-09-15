コープデリ生活協同組合連合会

　2025年8月31日にアフガニスタン東部でマグニチュード6.0の地震が発生し、大規模な被害が生じました。お亡くなりになった方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。



　コープデリ生活協同組合連合会（本部：埼玉県さいたま市、代表理事理事長：熊崎 伸）に加盟する会員生協（関東信越の6生協）は、このたびの地震により危機的状況に置かれた子どもたちとその家族を支援するため、9月15日（月）からコープデリグループ全144店舗と宅配サービスなどで「アフガニスタン地震緊急支援募金」を実施します。お寄せいただいた募金は、日本ユニセフ協会の「自然災害緊急募金」を通じて、被災した子どもたちとその家族への支援として、医薬品や衛生用品、一時的な避難所の設置、心理社会的支援などユニセフが行う活動に活用いたします。



　コープデリグループは、被災された方々の安全と被災地の一日も早い復旧を心から願っております。



「アフガニスタン地震緊急支援募金」概要


【店舗・組合員施設】 2025年9月15日（月）～2025年10月12日（日）まで


店内・一部組合員施設に備え付けの募金箱・レジで承ります。


レジではポイントカードでの募金も承ります。（1ポイント＝1円）


※準備が整い次第、順次受付を開始します。


※コープデリにいがたに店舗はございません。



【宅配サービス】 2025年9月15日（月）～2025年10月10日（金）まで


宅配OCR注文書・インターネット注文「コープデリeフレンズ」・アプリなどで承ります。


※コープデリeフレンズでの受付は10月12日（日）午前2時までです。


1口100円および1,000円の募金のほか、ポイント（1口10ポイント、100ポイントおよび全ポイント、1ポイント＝1円）をお預かりします。


※お預かりした募金はいずれも「寄付金控除」の対象にはなりません。


コープデリ生活協同組合連合会　概要


【住所】 埼玉県さいたま市南区根岸1-4-13


【代表理事理事長】 熊崎 伸　


【会員生協】


生活協同組合コープみらい　埼玉県さいたま市南区根岸1-5-5　理事長　熊崎 伸


いばらきコープ生活協同組合　茨城県小美玉市西郷地1703　理事長　木村　千秋


とちぎコープ生活協同組合　栃木県宇都宮市川田町858　理事長　塚原　政雄


生活協同組合コープぐんま　群馬県桐生市相生町1-111　理事長　大貫　晴雄


生活協同組合コープながの　長野県長野市篠ノ井御幣川668　理事長　丸山　辰明


生活協同組合コープデリにいがた　新潟県新潟市西区山田2309-7　理事長　登坂　康史


【総事業高】 6,179億円（会員生協事業高計）※2024年度


【組合員数】550万人（会員生協組合員計）※2025年8月20日現在


【ホームページ】 https://www.coopnet.jp/