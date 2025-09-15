ORENDA WORLDが支援する「AMAKUSA EXPO2025」にてインターンシップで高校生クリエイターを育成

株式会社ORENDA WORLD

天草市と株式会社ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷 陽史）が共同で設立した一般社団法人デジタルアート天草が運営する、デジタルとアートの祭典「AMAKUSA EXPO2025」において、天草工業高校 情報技術科 CG系列の生徒をインターン生として受け入れたことをお知らせします。

本インターンシップは、8月24日（日）に開催された「AMAKUSA EXPO2025」の準備から本番、イベント後の片付けや関係者BBQまで、イベント運営の全過程を撮影・記録するという実践的な内容でした。



特筆すべきは、高校生たちが単なる撮影にとどまらず、クリエイターとして制作から発信までを一貫して行った点です。彼らは、膨大な撮影素材の中から映像を自ら選定し、Adobe After Effectsを使って編集作業に取り組みました。さらに、動画に合わせる音を選び、YouTubeに投稿する文章まで自分たちで考えました。この一連のプロセスを、天草の高校生たちが主体となって実現したことは、地域における産学連携の新しい形を示すものです。

この取り組みは、天草の若者にデジタルとアートの可能性を伝え、将来のキャリア形成を支援する「デジタルアートの島創造事業」の一環として行われました。



ORENDA WORLDは、今後も地域に根ざした産学連携を強化し、次世代を担う若手クリエイターの育成に貢献してまいります。

高校生達が制作したショート動画は、一般社団法人デジタルアート天草の公式YouTubeチャンネルでご視聴いただけます。

URL：https://www.youtube.com/@digi-ama/shorts

AMAKUSA EXPO2025 開催概要

開催日時：

2025年8月24日(日) 10:00～17:00

会場：

銀天街アーケード、天草宝島国際交流会館ポルト

主なコンテンツ：

- デジタルアート体験- 天草に進出したコンテンツ企業によるブース出展・ワークショップ- eスポーツ大会- インディゲーム体験コーナー- スペシャルゲストによる特別講演- マルシェ出店- ラッピング消防車展示＆シンボルマークを制作した学生による一日消防署長他

イベントの詳細はAMAKUSA EXPO2025の公式サイトにてご確認ください。

公式サイト：https://www.digi-ama.com/amakusaexpo2025

【一般社団法人デジタルアート天草】

住 所：天草市中央新町３番１７号

社 員：株式会社ORENDA WORLD、天草市

役 員：代表理事 澁谷陽史（株式会社ORENDA WORLD 代表取締役）

理 事：馬場昭治（天草市長）

監 事：大田弘典（天草信用金庫 理事本店長）※社外

設 立：2023年7月

業 務：デジタルアート人材育成、企業誘致、クリエイター誘致、CG・デザイン制作受託等

【株式会社ORENDA WORLD】

「デザインとテクノロジーを用いて、人々に感動と心揺さぶる体験を届ける」をビジョンにかかげ、ゲーム開発における技術を活かして社会課題を解決するソリューションを提供している。

コンピューターグラフィックス・映像分野とコラボレーションさせた、デジタルヒューマン・メタバースコンテンツへの音声合成技術の活用にも積極的に取り組む。

会 社 名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設 立：2015年7月15日

所 在 地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山

Ｕ Ｒ Ｌ：https://orenda.co.jp

代 表 者：代表取締役 澁谷 陽史

事業内容 ：AIソリューション事業、デザイン開発事業、地方創生事業

株式会社ORENDA WORLDのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/101429